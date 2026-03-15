I giudici del Serale di Amici 25 sono 4, la novità di questa edizione: gli indizi ufficiali sui nomi

I giudici del Serale di Amici saranno 4. Si tratta di una novità di questa edizione rispetto alle precedenti, dove invece erano solamente 3. Sui social ufficiali del programma alcuni indizi sulla loro identità.

I giudici del Serale di Amici 2025 saranno 4. Si tratta di una novità di questa edizione del talent, la cui fase finale comincerà ufficialmente sabato 21 marzo su Canale 5. Per la prima volta, quindi, ci saranno quattro "personaggi" pronti a giudicare le sfide di ballo e di canto del 17 protagonisti e contribuiranno a eleggere il nuovo vincitore. Ma chi sono? Sui profili social alcuni indizi ufficiali.

Sui profili social di Amici, subito dopo la fine del pomeridiano del 15 marzo, è comparso l'annuncio ufficiale: i giudici del Serale saranno 4 e non più 3 come nelle scorse edizioni. Per il momento però i nomi non sono stati svelati, anche se sono comparsi alcuni indizi per permettere di identificare ognuno di loro. Tra i nomi possibili si vociferano quello di Irama, Emma Marrone (in passato già concorrente e anche giudice) e Rosella Brescia. C'è anche l'ipotesi Alessandro Cattelan, che sarebbe del tutto una new entry per il programma.

Il primo indizio è un'immagine che raffigura dei piccoli aerei e il messaggio "Colleziona modellini d'aerei", la seconda è invece uno skyline di New York, la "città del cuore" del secondo giudice. Secondo alcune ipotesi, potrebbe trattarsi anche di Elena D'Amario, ex concorrente del talenti e ballerina professionista, che dopo il programma si è trasferita nella Grande Mela per studiare e vivere. La terza foto è quella del cartone animato di Spongebob, uno "speciale porta fortuna" per il terzo giudice, mentre l'ultima "un importante ricordo da Nuova Delhi", un piccolo elefantino.

La prima puntata del Serale di Amici 2025 andrà in onda sabato 21 marzo su Canale 5. A contendersi la vittoria saranno 10 cantanti e 7 ballerini, suddivisi in tre squadre. Anche in questo caso ci sarà una novità: il team guidato da Lorella Cuccarini e Veronica Peparini, che affiancherà lo ‘storico' duo Ruzy Zerbi-Alessandra Celentano e Anna Pettinelli-Emanuel Lo.