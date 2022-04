I fratelli Tavassi raccontano l’infanzia: “Abbiamo vissuto separati per colpa dei nostri genitori” Nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, Guendalina ed Edoardo Tavassi hanno raccontato la loro difficile infanzia, vissuta lontano uno dall’altra per molti anni a causa della separazione dei genitori.

A cura di Elisabetta Murina

Nell'ultima puntata dell‘Isola dei Famosi, andata in onda lunedì 11 aprile, i fratelli Tavassi sono stati protagonisti di un toccante momento durante il quale hanno potuto ripercorrere il loro vissuto e la loro infanzia. Anche se l'avventura in Honduras continuerà come singoli concorrenti e non più come coppia, il legame tra Edoardo e Guendalina è forte e sincero, capace di affrontare diversi ostacoli, come hanno raccontato in Palapa poco prima delle nomination.

La storia di Guendalina ed Edoardo Tavassi

Ilary Blasi ha fatto una sorpresa ai fratelli Tavassi che, chiamati per le nomination in Palapa, hanno trovato una pergamena contenente una loro foto da bambini. Un ricordo che ha emozionato Guendalina, facendola commuovere e riportandola con la mente all'infanzia passata lontano dal fratello Edoardo. I genitori, infatti, si sono separati quando erano molto piccoli e così anche loro si sono trovati a scegliere: Edoardo è andato a vivere con la mamma e Guendalina con il papà.

Insieme alla conduttrice i due naufraghi hanno ripercorso la loro difficile infanzia, durante la quale oltre al dolore della separazione dei genitori hanno dovuto fare i conti con la lontananza uno dall'altra. "Separarci è stata una cattiveria che non riesco a capire, siamo andati di mezzo per alcuni errori dei nostri genitori. È stato una schifezza che un giudice facesse scegliere a due bambini con chi stare", ha raccontato Edoardo con le lacrime agli occhi. "Mi mancava mio fratello quando mi sentivo sola e nessuno mi capiva. Ho scelto di vivere con il mio papà, ma Edoardo è sempre stato il mio punto di riferimento e non averlo era brutto", ha poi aggiunto Guendalina. Il loro riavvicinamento è avventuro durante l'adolescenza, quando hanno ripreso a vedersi con più frequenza e a costruire il legame di forte complicità che hanno oggi.

Cosa è successo alle coppie durante la puntata dell'11 aprile

Nell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi, le coppie presenti sono state divise e hanno iniziato a gareggiare come singoli giocatori. Guendalina ed Edoardo hanno così dovuto interrompere la loro avventura insieme, una decisione che li ha spaventati non poco, riportandoli con la mente a quello che hanno vissuto in passato. Anche agli altri naufraghi è toccata la stessa sorte, fatta eccezione per Roger Balduino ed Estefania Bernal che, avendo vinto la prova, hanno potuto continuare la loro avventura una accanto all'altra. Nel frattempo, tre concorrenti sono a rischio eliminazione: Nicolas Vaporidis, Nick dei Cugini di Campagna e Jeremias Rodriguez.