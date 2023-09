I fatti vostri, Tiberio Timperi fa una gaffe con Anna Falchi che replica: “Parti subito male” Ha avuto inizio lunedì 18 settembre la nuova edizione de I fatti vostri. L’apertura della prima puntata è stata decisamente frizzante.

A cura di Daniela Seclì

Lunedì 18 settembre, su Rai2, ha avuto inizio la nuova edizione de I fatti vostri. A condurre il programma Tiberio Timperi, Anna Falchi e Flora Canto. La prima puntata ha avuto inizio con una simpatica scaramuccia tra il conduttore e Anna Falchi.

La gaffe di Tiberio Timperi

Tiberio Timperi è entrato in studio e ha salutato il pubblico con entusiasmo: "Buongiorno, belli che siete. Mi devo dare un pizzico? No, è tutto vero". Poi, ha rivolto un saluto a tutti i conduttori che si sono alternati alla conduzione del programma di Rai2 e ha introdotto le coconduttrici: "Buongiorno ad Anna Falchi e buongiorno a Flora Canto". Quindi, la gaffe. Il conduttore si è rivolto ad Anna Falchi: "Come si dice buongiorno in svedese?". Peccato che la cinquantunenne sia finlandese.

La replica di Anna Falchi

Anna Falchi ha replicato a Tiberio Timperi: "Sono finlandese. Parti subito male, non hai studiato la mia biografia". Poi, è andata oltre: "Comunque benvenuti a Tiberio Timperi e Flora Canto, new entry di questa nuova stagione". E si è passati al primo servizio. Un inizio scoppiettante per la nuova edizione del programma ideato da Michele Guardì.

In un'intervista rilasciata lo scorso agosto a Il Messaggero, Anna Falchi disse di Tiberio Timperi: "A me piace la sua ironia, così come mi piaceva molto Salvo Sottile. Certo, avrei voluto sapere prima che andava via". Per la conduttrice è la terza edizione al timone del programma di Rai2: