Tiberio Timperi si racconta: “Quella volta che Mike Bongiorno mi scrisse una lettera” Tiberio Timperi ha ripercorso le tappe salienti della sua carriera, dal programma con Barbara D’Urso al suo ricordo di Mike Bongiorno e Raffaella Carrà.

A cura di Daniela Seclì

Tiberio Timperi, ospite del programma Camper, ha ripercorso le tappe salienti della sua carriera, che presto si arricchirà di un nuovo tassello: il conduttore sarà al timone de I fatti vostri. Timperi ha raccontato:

Ho iniziato con la radio e parallelamente facevo teatro. Solo che con il teatro non si guadagnava niente e con la radio qualche lira per arrotondare la paghetta c'era. È partito tutto così. Erano radio private, non c'era niente, si trovavano in un sottoscala e i dischi te li portavi da casa. Però si aveva la sensazione di fare qualcosa di pionieristico.

E ha continuato: "In Rai ho iniziato con Guardì. I programmi erano Mattina in famiglia e Mezzogiorno in famiglia su Rai2. È un secondo padre, uno di famiglia. Probabilmente è uno degli ultimi a conoscere la televisione. Ha lavorato con i grandi ed è un patrimonio della Rai".

Tiberio Timperi ricorda Mike Bongiorno e Raffaella Carrà

Tiberio Timperi ha avuto modo di lavorare con i pilastri della televisione italiana, da Mike Bongiorno a Raffaella Carrà: "Tra i grandi ci metterei anche Emilio Fede, giornalisticamente parlando. È stato una creatura della Rai. Mike Bongiorno era un signore, conosceva la televisione a menadito. Feci dei collegamenti per lui, in una sorta di anti Festival di Sanremo. Sbagliò il mio cognome, credo lo fece apposta. Poi, mandò una simpatica lettera e fu delizioso: "Sono sicuro che adesso la cosa ti porterà molta fortuna". La prima volta che lo incontrai nei corridoi di Canale5 dissi: "Ma esiste veramente?". Una delle rare emozioni provate nella mia vita". Poi, ha ricordato Raffaella Carrà:

Leggi anche Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti a Uno Mattina, dopo la lite saranno insieme per le ultime puntate

Con Raffaella Carrà ci fu una comunione di intenti. Era un sergente di ferro. Lo sono tutti quelli che fanno televisione a certi livelli. Raffaella mi disse: "Non importa quanto parli ma quello che dici, magari dici una sola cosa, ma la dici bene e quella resta".

Tiberio Timperi ha lavorato con Barbara D'Urso

Tiberio Timperi, negli anni '90, ha lavorato con Barbara D'Urso. Insieme conducevano Mattina in famiglia su Rai2. Nel corso dell'intervista, sono state mostrate alcune immagini tratte dal programma. Il conduttore Marcello Masi ha commentato:

Sono immagini straordinarie, anche perché stai con Barbara D'Urso, al centro di tantissimi dibattiti di questi giorni. Posso dire una cosa sincera? Sei più bello adesso di 25 anni fa.

Tiberio Timperi ha ironizzato: "Mi sto anche sulle scatole rivedendomi".