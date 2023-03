Hugh Jackman condivide la dieta per diventare Wolverine: più di 8000 calorie al giorno L’attore si sta sottoponendo a un rigido allenamento da 8000 calorie al giorno per tornare a essere Wolverine: “Ecco la mia dieta”.

Hugh Jackman tornerà ufficialmente nei panni di Wolverine in "Deadpool 3". A più di 54 anni suonati, non è una cosa semplice. A un rigido allenamento, infatti, l'attore si sottopone anche a un regime ipercalorico da 8000 calorie al giorno. Su Twitter ha condiviso il suo pasto del giorno. C'è di tutto: hamburger di salmone, hamburger di pollo, insalatone di verdure, riso, cereali, carne rossa, salsa wasabi, peperoncino. Non manca davvero nulla.

La dieta per diventare Wolverine

L'ultima volta che Hugh Jackman ha interpretato il personaggio di Wolverine è stato nel 2017 per il film "Logan – The Wolverine", film che ha chiuso definitivamente il ciclo del suo personaggio. In "Deadpool 3" farà ritorno in una nuova veste ed è per questo che l'attore sta lavorando per rinnovare la sua massa muscolare che, a dire il vero, non aveva mai davvero perso. Sui social media ringrazia "chef Mario", il nutrizionista che gli consente una nutrizione corretta mentre si sta preparando per diventare di nuovo Wolverine. La dieta, nel dettaglio, è composta da due bistecche di manzo e noodles, due hamburger di pollo con patate dolci, un pesce persico con riso, un hamburger di salmone con patate. Totale: 8000 calorie. Questo vuol dire che l'attore in questo momento brucia tantissimo durante i suoi allenamenti.

L'attore non prende steroidi

Come ha già dichiarato in una precedente intervista a Chris Wallace, Hugh Jackman non ha intenzione di aumentare la sua massa muscolare attraverso gli stereoidi: "Nel corso degli anni, molte persone mi hanno chiesto se ne prendessi. Ma io amo il mio lavoro e amo Wolverine. Bisogna stare attenti agli effetti collaterali, per questo ho fatto alla vecchia maniera. Ho mangiato più polli del dovuto e mi dispiace per tutti i vegani, vegetariani e per tutte le galline del mondo. Se nell'aldilà, c'è un dio dei polli, penso che non sarà clemente con me".