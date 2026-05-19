Renato Biancardi si chiude in bagno prima della finale del Grande Fratello Vip: “Nessuno è sincero con me”

Renato Biancardi ha avuto un momento di grande sconforto proprio a poche ore dalla finale del Grande Fratello Vip. A causare il suo stato d'animo, il passaggio di un aereo che suggeriva a Lucia Ilardo di avvicinarsi a Raul Dumitras: "Più uomini come Raul, meno attori". Renato ha compreso che si trattava di una frecciatina indirizzata proprio a lui e ciò lo ha spinto a chiudersi in bagno.

Lucia Ilardo ha raggiunto Renato Biancardi in bagno e gli ha spiegato di sentirsi anche lei in difficoltà. Quell'aereo le ha fatto pensare di essere un'ingenua: "Mi sento presa in giro, come una bambina che non capisce le cose. Non so più cosa pensare". Quindi ha confidato al concorrente che da una parte le dispiace vederlo in quello stato, ma ancora di più le dispiace avere dei dubbi sul suo conto. Il punto è questo: Lucia, leggendo il messaggio dell'aereo, ha sviluppato il dubbio che da fuori abbiano visto qualcosa di cui lei non è a conoscenza, la prova inequivocabile che Renato non sia sincero nei suoi confronti.

Renato Biancardi è apparso sempre più avvilito. Ha messo in discussione il suo intero percorso e i rapporti intrecciati nella casa: "Nessuno è sincero come me qua dentro". Ma Lucia è rimasta concentrata su se stessa: "Ti prego, non prendermi in giro. Non mi va di stare male". Poi lo ha incalzato: "Dimmi come sei messo fuori, così mi preparo". Il suo timore è che Renato abbia una compagna che lo aspetta. Ma lui l'ha rassicurata: "Non ho nessuno, te lo giuro su mia mamma. Secondo te ho una fidanzata fuori e vengo qui a fare queste cose?". Ma anche Renato ha forti dubbi su Lucia. Ritiene che quell'aereo possa essere scaturito dalla vicinanza che il pubblico ha visto tra Lucia e Raul. La concorrente le ha assicurato che non c'è nulla tra lei e Dumitras: "Ti ho detto che usciti da qui verrò mezza giornata a Napoli da te, cosa devo fare di più?".

Renato è rimasto fermo sulle sue convinzioni. Si è detto sicuro che in tanti nella casa si siano avvicinati a lui solo per strategia. E ha ribadito: "Nessuno è sincero con me in questo contesto. Io non mi sono mai contenuto. Io penso tu sappia perfettamente che io sono la persona più sincera qui dentro. In puntata sei tu che accentui e dici cose, io non l'ho mai fatto". E ha chiarito: "Io mi arrabbiavo perché tu in puntata cambiavi completamente". Insomma, in fondo tra loro manca completamente la fiducia. Da domani saranno liberi di scegliere se frequentarsi fuori dalla casa.