“Homer non strangolerà più Bart ne I Simpson”, interviene l’autore Matt Groening Matt Groening lancia un disegno sulla pagina Twitter de I Simpson che ritrae Homer mentre strangola Bart. Il messaggio dell’autore della serie animata sembrerebbe smentire la notizia circolata negli ultimi giorni riguardo l’iconica scena dello strangolamento tra padre e figlio: “Clickbait”.

A cura di Gaia Martino

Ph credits: Twitter The Simpson

Con un tweet, la pagina ufficiale dei The Simpson rompe il silenzio sulla questione che vede l'iconica scena dello strangolamento a Bart protagonista. In seguito alla diffusione della puntata nella quale Homer confessa di non afferrare più il figlio per il collo in futuro, Matt Groening, fumettista e padre della serie animata, ha realizzato un disegno che sembrerebbe smentire la notizia circolata negli ultimi giorni.

La smentita di Matt Groening

"Homer Simpson non era disponibile per un commento perché impegnato a strangolare Bart" recita la didascalia del tweet condiviso ieri sera dal profilo ufficiale di The Simpson a corredo di un nuovo disegno di Matt Groening. Il padre della serie animata ha disegnato papà Homer mentre strangola Bart (che ha uno smartphone in mano con la notizia che gli riguarda) urlandogli "Perché sei un piccolo clickbaiting", ovvero "un'esca da click", in relazione alla notizia circolata in tutto il mondo.

Un messaggio che sembrerebbe essere una chiara smentita rispetto a quanto circolato negli ultimi giorni. Nonostante il fumetto ritragga la scena iconica dello strangolamento, l'episodio in sé non va in scena da diverso tempo.

I Simpson sul rapporto genitori-figli

La serie aveva già operato da tempo gli accorgimenti sul tema della violenza nel rapporto genitori figli: l'ultima scena in cui Homer strangola Bart risale alla stagione 2019/2020. Nella stagione 22, Homer ha frequentato un "corso sull'arricchimento paterno" durante il quale viene strangolato da un giocatore di basket. Traumatizzato dall'esperienza, il protagonista dei Simpson ha così deciso di non riuscire più a strangolare il figlio. "Non lo faccio più, sono cambiati i tempi" ha ammesso alla moglie Marge nel terzo episodio della 35esima stagione intitolato "McMansion & Wife" andato in onda il 22 ottobre scorso ma diventato virale su X (ex Twitter) solo ad inizio novembre.