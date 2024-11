Guillermo Mariotto in lacrime a Ballando, Milly Carlucci: “Federica Nargi lo ha fatto piangere”

video suggerito

Nella nona puntata di Ballando con le stelle i concorrenti hanno dovuto affrontare una prova a sorpresa. Dopo che i maestri si sono ritirati nella Sala delle Stelle, uno alla volta sono scesi in pista per ballare su una musica degli stili che hanno imparato nel corso del programma. L'esibizione di Federica Nargi – che le ha permesso di raggiungere il primo posto in classifica – ha fatto sciogliere in lacrime il giudice Guillermo Mariotto.

L'esibizione di Federica Nargi

"Che cosa hai ballato?" ha chiesto Milly Carlucci a Federica Nargi al termine della sua esibizione. La concorrente ha risposto correttamente, spiegando di essersi esibita con la salsa. Fabio Canino non si è risparmiato nei complimenti: "Sei bellissima vestita così. Sembrava un film". Anche Selvaggia Lucarelli ha apprezzato: "Abbiamo capito che gli insegnanti non servono a nulla". Il più colpito nella giuria, però, è stato Guillermo Mariotto, che è scoppiato a piangere. Il giudice ha poi spiegato a Milly Carlucci e agli altri concorrenti perché si è commosso così tanto

Guillermo Mariotto in lacrime dopo l'esibizione di Federica Nargi: "Mi manca il Venezuela"

"Fede, hai fatto piangere Guillermo Mariotto" ha osservato stupita Milly Carlucci. La conduttrice ha chiesto subito spiegazioni al giudice, che tra le lacrime ha chiarito: "Sembravi Miss Venezuela. Mi mancano tanto le miss del Venezuela. A casa mia non ci vado da tantissimo, mi manca tantissimo. Tu sei Miss Universo". Mentre Mariotto si scusava per la sua reazione, Federica Nargi lo ha raggiunto per abbracciarlo e consolarlo. A sdrammatizzare la situazione ci ha pensato Selvaggia Lucarelli: "Ma quale Miss Venezuela, è di Tor Bella Monaca!" La concorrente è arrivata al primo posto in classifica, riuscendo a conquistare 30 punti. Al secondo posto Federica Pellegrini mentre al terzo Luca Barbareschi.