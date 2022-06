Guendalina Tavassi e Lory Del Santo litigano mentre l’Isola va in pubblicità, il video dello scontro Scontro nello studio dell’Isola dei famosi tra Guendalina Tavassi e Lory Del Santo. A pubblicare il video del confronto tra le due è stata la ex naufraga romana: “Mi ha mandato a fan***”.

A cura di Stefania Rocco

È scontro tra Lory Del Santo e Guendalina Tavassi nello studio dell’Isola dei famosi durante una pausa pubblicità. A raccontarlo, con tanto di video a documentare il momento, è stata la ex naufraga romana che ha postato sul suo profilo Instagram il filmato dello scontro. Guendalina e Lory avevano già battibeccato in diretta. La romana aveva preso bonariamente in giro la ex compagna di gioco durante il momento a lei dedicato, spaziato dall’annuncio della separazione da Marco Cucolo alla spiegazione fornita in studio circa i commenti comparsi sul suo profilo Instagram.

Lo scontro in diretta all’Isola dei famosi

Lory, mentre l’Isola andava in onda regolarmente in diretta, non ha apprezzato l’intromissione di Guendalina tanto da averle chiesto di stare in silenzio per darle modo di parlare con la conduttrice Ilary Blasi. Il fatto di essere zittita non era andato giù alla romana che aveva deciso di risponderle per le rime. Quello che il pubblico non sapeva – almeno fino a qualche ora fa – è che lo scontro tra le due è andato avanti anche a telecamere spente.

Il video della lite girato da Federico Perna

Una volta terminato il blocco dedicato a Lory, la conduttrice Ilary Blasi ha lanciato la pubblicità e le due ex naufraghe ne hanno approfittato per discutere. A spiegare l’alterco, dopo avere pubblicato il video girato dal suo compagno Federico Perna, è stata la Tavassi: “La cosa più divertente di questa puntata è stata Lory che durante la pubblicità continuava a pensare di essere sull’Isola senza nomination. Perché se no l’avrei nominata stasera. E alla fine che ha fatto? Mi ha pure mandata aff*****o”. Lory, invece, ha preferito non aggiungere altro rispetto a quanto già dichiarato da Guendalina. Con ogni probabilità, dati i precedenti, le due donne avranno modo di confrontarsi nel corso della prossima puntata in diretta dell’Isola dei famosi.