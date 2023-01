Guendalina Tavassi dopo il fallimento delle sue relazioni: “Sulle tragedie io cerco di sorridere” Il passato difficile di Guendalina Tavassi raccontato a Verissimo, nella puntata di sabato 14 gennaio 2023: “Ho sofferto la distanza da mio fratello, non sono fortunata in amore ma cerco di sorridere”.

Il passato difficile di Guendalina Tavassi raccontato a Verissimo, nella puntata di sabato 14 gennaio 2023. "Il nuovo anno? È iniziato con una influenza intestinale, ma speriamo che il 2023 sia più splendente perché ne ho davvero bisogno". È stato un anno difficilissimo per Guendalina Tavassi: "Attendo la serenità. Tutti si augurano spensieratezza, io mi auguro la felicità. Ho avuto una vita travagliata". In questo momento c'è Edoardo sotto i riflettori, con la sua esperienza al Grande Fratello Vip. Lei, invece, è diventata un personaggio televisivo proprio grazie all'esperienza del Grande Fratello classico.

Le parole di Guendalina Tavassi

Guendalina Tavassi ha pianto lungo quasi tutto l'intervista perché ha raccontato tutti i drammi della sua vita: "Ho sofferto la separazione da mio fratello perché dopo la separazione dei miei genitori, un giudice ci ha messo di fronte a una scelta e siamo stati costretti a decidere di dividerci. Io scelsi di andare a vivere con mio padre, mio fratello con mia madre. Il dolore più grande è stata la separazione da lui".

Non ho ricordi belli della mia adolescenza ma solo questi ricordi brutti, dove era bello il rincontrarsi con mio fratello. Io sono andata a vivere con papà e sono cresciuta senza riferimenti femminili. Si era stabilito un giorno al mese per un'ora, è stato orribile.

Il fallimento delle sue relazioni

Guendalina Tavassi è inevitabilmente anche al centro di una serie di diatribe che hanno fatto molto parlare nel mondo del gossip. La separazione più dolorosa è stata sicuramente quella con Umberto D'Aponte, una relazione complicata tra i due, resa ancor più complessa dal fatto che la coppia ha due figli, Chloe e Salvatore. Umberto D'Aponte è oggi ai domiciliari, ma Guendalina Tavassi comunque non fa riferimento è cerca di non parlare di lui. Poi dice: "Io sulle tragedie cerco di sorridere. Sono sempre rimasta umile e con i piedi per terra".