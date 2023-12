Greta Rossetti scrive una lettera di auguri a Perla Vatiero: “Scusa se ti ho ferita, sei bellissima” Durante i festeggiamenti per il compleanno di Perla Vatiero, Greta Rossetti ha consegnato alla sua ‘rivale’ una lettera di auguri: “Scusa se ti ho ferita, tornassi indietro farei l’opposto. Sei bellissima così come sei”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

17 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ieri, giovedì 28 dicembre 2023, Perla Vatiero ha festeggiato il suo compleanno nella casa del Grande Fratello. La concorrente ha compiuto 28 anni e per l'occasione i suoi inquilini, con l'aiuto degli autori, le hanno organizzato una festa a tema. Tra coloro che si sono attivati per rendere la festa indimenticabile, anche Greta Rossetti, sua "rivale" per via della storia con Mirko Brunetti. Da quando l'ex di Perla Vatiero è stato eliminato, le due inquiline si sono avvicinate. Greta Rossetti ha infatti scritto una lettera alla sua compagna d'avventura: "Scusa se ti ho ferita".

La lettera di Greta Rossetti per Perla Vatiero

Greta Rossetti ha scritto un lungo messaggio a Perla Vatiero su un cartellone, in occasione del suo compleanno. "Mi dispiace per come sono andate le cose all’inizio e ti chiedo scusa" ha scritto prima di scusarsi qualora l'avesse ferita. "Scusami ancora se ti ho potuta ferire, tornassi indietro farei l’esatto opposto. Ti auguro il meglio che la vita possa darti perché te lo meriti. E fidati che sei bellissima così come sei, tanti auguri di buon compleanno Perla!", le parole. La concorrente si è anche impegnata nel preparare il salotto per la festa di compleanno gonfiando palloncini e addobbando la tavola. Dopo averle fatto gli auguri, Greta Rossetti ha stretto forte Perla Vatiero dandole, poi, un bacio sul collo, in segno di affetto.

I ringraziamenti di Perla Vatiero

Perla Vatiero, durante la festa di compleanno, ha ringraziato tutti i presenti in casa per l'affetto e il tempo trascorso in loro compagnia. "Sono contenta di condividere questo momento con voi, mi sono sentita subito a mio agio qui. In ognuno di voi in questo percorso prendo qualcosa di positivo, siete la mia seconda famiglia e sono contenta, nonostante la nostalgia di casa, di festeggiare il compleanno con voi" ha dichiarato prima di abbracciare tutti.