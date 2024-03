Grande Fratello, Grecia Colmenares eliminata: i concorrenti in nomination del 7 marzo Nella puntata del Grande Fratello del 7 marzo arriva l’eliminazione di una veterana di questa edizione, con Grecia Colmenares eliminata al televoto. A fine serata anche i nomi dei nominati: Anita, Letizia, Paolo e Rosy. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La puntata del Grande Fratello del 7 marzo 2024 si è conclusa con la proclamazione di un nuovo finalista e l'eliminazione di un concorrente. Il televoto chiuso nel corso della serata ha deciso che X merita la finale, Y invece è stato eliminato. Nel corso dell'appuntamento di giovedì 7 marzo Anita Olivieri ha parlato del suo rapporto con Alessio Falsone, Perla Vatiero ha avuto modo di confrontarsi nuovamente con Mirko Brunetti. In nomination, a fine puntata, sono finiti * .

Chi è stato eliminato nella puntata del 7 marzo 2024, le percentuali

Il televoto che vedeva protagonisti Federico, Letizia, Greta, Simona, Grecia, Anita e Massimiliano si è concluso con l'eliminazione di Grecia Colmenares. La concorrente, Grecia Colmenares è l'eliminata della serata. La sua corsa si ferma a un mese dalla finale. Proprio lei che è sempre stata una delle maggiori protagoniste di questa stagione del reality show. è stata la meno votata dal pubblico: ha così dovuto interrompere il suo percorso nel reality a pochi passi dalla finale.

Anita 12%

Massimiliano 14%

Letizia 17%

Grecia 8%

Federico 9%

Simona 25%

Greta 14%

Chi sono i concorrenti in nomination

Nel corso della puntata di ieri si sono poi svolte le nuove nomination del Grande Fratello, che però sono state del tutto differenti rispetto alle consuete modalità attraverso il sistema dei piramidali, essendoci il secondo posto in finale. In sostanza, chi ha scelto quello nero ha dovuto fare il nome di chi non avrebbe voluto vedere in finale. I nominabili erano Anita, Giuseppe, Greta, Letizia, Paolo, Perla, Rosy e Sergio. Ecco come si sono svolte le loro nomination: Letizia ha nominato Paolo.Garibaldi ha nominato se stesso.Rosy ha nominato Anita.Greta ha nominato Letizia.Paolo ha nominato Letizia.Sergio ha nominato Rosy.Perla ha nominato Letizia.Anita ha nominato Rosy. A seguire gli altri concorrenti che hanno fatto la loro nomination in confessionale: Simona ha nominato Perla, Alessio ha votato Anita.Massimiliano ha nominato Rosy, Federico ha nominato Paolo e Beatrice ha nominato Sergio. A finire in nomination per il secondo posto in finale sono: Anita, Letizia, Paolo e Rosy.

Cosa è successo al GF: le news della puntata del 7 marzo 2024

Nella puntata del Grande Fratello del 7 marzo 2024 Anita Olivieri ha parlato del suo rapporto con Alessio Falsone. Alfonso Signorini le ha permesso di rispondere ad un'eventuale telefonata dell'ormai ex fidanzato Edoardo Sanson, ma quest'ultimo ha preferito non avere alcun confronto. Perla Vatiero ha avuto modo di parlare nuovamente con Mirko Brunetti: ha ammesso di aver sbagliato con Alessio Falsone e ha confessato di voler stare soltanto con lui.