Grande Fratello, Anita Olivieri bestemmia: il video che incastrerebbe la gieffina Anita Olivieri avrebbe bestemmiato al Grande Fratello. Da ore girano alcuni video sui social in cui la gieffina sembra aver imprecato, lasciandosi andare ad una delle esternazioni meno tollerate nel reality di Canale 5. Se così fosse, quindi, rischierebbe di essere allontanata dalla Casa.

A cura di Ilaria Costabile

Nel regolamento del Grande Fratello, da sempre, tra i comportamenti meno tollerati da autori e produzione c'è quello di chi bestemmia e, quindi, ad ogni presunta imprecazione di questo tipo scatta subito l'alert anche tra i fan del programma, particolarmente attenti a quanto succede nella casa. Stando ad alcuni video che stanno circolando in queste ore, sembrerebbe che Anita Olivieri abbia bestemmiato e, sarebbe capitato anche in più di un'occasione. La gieffina, quindi, potrebbe dover essere costretta ad abbandonare il reality, qualora ai piani alti del programma volessero decidere di punirla.

Il video della bestemmia che incastrerebbe Anita

Da quando è iniziato il programma, non è la prima volta che si ipotizza che qualcuno dei concorrenti abbia bestemmiato, ma finora non c'è mai stato nessun provvedimento a riguardo, né tanto meno sono stati mostrati video in cui fosse chiaro che i gieffini in questione si siano lasciati andare ad una esternazione che, proprio nel reality di Canale 5, non è affatto tollerata. Le fandom che, però, si sono venute a creare in questi mesi, sono in grado di segnalare anche i momenti che ai telespettatori saltuari sfuggono e che, invece, ritraggono gli inquilini in atteggiamenti poco consoni. Girano, infatti, alcuni video in cui si sente Anita Olivieri che senza dubbio pronuncia le parole "Dio" e "Madonna", ma pare che siano precedute da un'imprecazione. Se in un caso sembra essere piuttosto chiaro quanto detto dalla 26enne romana, nell'altro caso, vuoi per una questione di furbizia, vuoi per prontezza, la gieffina ha subito aggiustato il tiro.

Nessun provvedimento dall'inizio del programma

Finora, però, nonostante fossero stati segnalati altri due episodi, riguardanti in un caso Paolo Masella e nell'altro Alex Schwazer, da parte di Alfonso Signorini non c'è stata alcuna menzione all'accaduto. Non è chiaro, quindi, se gli autori hanno ritenuto gli eventi irrilevanti, oppure se effettivamente non ne fossero mai venuti a conoscenza. Dopo questi video circolati in rete, quindi, non c'è da aspettare una decisione da parte della produzione sul da farsi.