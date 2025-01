video suggerito

Gli ascolti tv di sabato 18 gennaio: chi ha vinto tra Ora o mai più e C’è posta per te Gli ascolti tv di sabato 18 gennaio 2025: la sfida tra Rai 1 con Ora o mai più e C’è posta per te su Canale 5 e i dati auditel delle altre reti generaliste. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il palinsesto televisivo di ieri sera, sabato 18 gennaio 2025, ha visto programmi di intrattenimento, informazione e approfondimento. Su Rai 1 è andato in onda la seconda puntata dello show di Marco Liorni, Ora o mai più, che ha visto come vincitore Pierdavide Carone. Su Canale5 invece è stata trasmessa una nuova puntata di C'è Posta Per Te con Stefano De Martino tra gli ospiti. Ecco chi ha vinto la sfida agli ascolti tv.

La sfida tra Rai 1 con Ora o mai più e Canale5 con C'è posta per te

Vince la sfida in termini di ascolti tv X. Lo show di Marco Liorni Ora o mai più, in onda in prima serata su Rai 1, ha incollato davanti al video X spettatori pari ad uno share del %. Le storie di C'è posta per te in onda su Canale5 hanno intrattenuto invece X spettatori pari ad uno share del %.

Gli ascolti delle altre reti generaliste: tutti i dati Auditel della serata

Su Rai 2 SWAT ha incollato davanti al video X spettatori pari ad uno share del %. Siccità su Rai 3 ha intrattenuto invece X spettatori pari ad uno share del %. Kung Fu Panda 2 su Italia1 ha raccolto davanti al video X spettatori pari ad uno share del %. Il bambino con il pigiama a righe su Rete 4 ha registrato X spettatori pari ad uno share del %, E poi il silenzio – Il disastro di Rigopiano su TV8 ha incollato davanti al video X spettatori pari ad uno share del %. Accordi & disaccordi sul NOVE ha registrato X spettatori pari ad uno share del %. In altre parole su La7 ha registrato X spettatori pari ad uno share del %.

Leggi anche Ascolti tv venerdì 17 gennaio: chi ha vinto tra Io Canto Senior e Dalla strada al palco

Affari Tuoi e Striscia La Notizia: gli ascolti dell'access prime time

La puntata di Affari Tuoi, il game show di Stefano De Martino in onda ieri sera nell'access prime time di Rai 1, ha registrato X spettatori pari a uno share del %. Striscia La Notizia su Canale5 ha incollato davanti al video X spettatori pari ad uno share del %.