video suggerito

Gli ascolti tv di lunedì 13 gennaio: chi ha vinto tra Il Conte di Montecristo e il Grande Fratello Gli ascolti tv di lunedì 13 gennaio 2025: chi ha vinto tra Rai 1 con Il Conte di Montecristo e Canale5 con il Grande Fratello. Tutti i dati auditel della serata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il palinsesto televisivo di ieri, lunedì 13 gennaio 2025, ha offerto ai telespettatori programmi di intrattenimento, informazione e approfondimento. Su Rai 1 è andata in onda la serie televisiva Il Conte di Montecristo diretta dal Premio Oscar Bille August e ispirata al celebre romanzo di Alexandre Dumas. Su Canale5, invece, una nuova puntata del Grande Fratello condotta da Alfonso Signorini. Ecco chi ha vinto la sfida agli ascolti tv.

La sfida tra Rai 1 con Il Conte di Montecristo e Canale5 con il Grande Fratello

Il Conte di Montecristo che ha debuttato su Rai 1 ieri sera, lunedì 13 gennaio, con i primi due episodi vince agli ascolti tv: la serie tv è stata seguita da 5.005.000 telespettatori pari ad uno share del 26.88%. La puntata del Grande Fratello in onda su Canale5 conclusasi con l'eliminazione di Helena Prestes e quattro concorrenti in nomination ha intrattenuto 2.260.000 telespettatori pari ad uno share del 17.03%.

Gli ascolti delle altre reti generaliste, i dati auditel di ieri sera

Boss in incognito andato in onda su Rai 2 ha intrattenuto 1.089.000 telespettatori, share 6.30%. Lo stato delle cose su Rai 3 ha totalizzato 724.000 telespettatori, share 4.16%. The Avengers su Italia1 ha intrattenuto 1.235.000 telespettatori, share 7.23%, Quarta Repubblica su Rete4 ha raggiunto invece 722.000 telespettatori, share 4.79%. Bruno Barbieri 4 Hotel su Tv8 ha totalizzato 496.000 telespettatori, share 2.48%, Sinceramente Persia One Milf Show ha intrattenuto 619.000 telespettatori, share 3.21%.. In viaggio con Barbero su La7 è stato seguito da 1.101.000 telespettatori, share 5.42%.

Leggi anche Ascolti tv domenica 12 gennaio: chi ha vinto tra Mina Settembre 3 e Tradimento

Affari Tuoi e Striscia La Notizia: chi ha vinto nell'access prime time

Il game show di Stefano De Martino, Affari Tuoi, in onda nell'access prime time di Rai 1 con la partita di Andrea, ha intrattenuto 6.614.000 spettatori pari ad uno share del 30.18%. Striscia La Notizia su Canale5, invece, 3.049.000 telespettatori pari ad uno share del 13.92%.