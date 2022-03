Gli ascolti tv di C’è posta per te stanno calando da settimane: mai così bassi dal 2018

Come sta andando la venticinquesima edizione di C'è posta per te? Il people show di Maria De Filippi sembra ormai cosa assodata, o meglio: cosa assuefatta. Gli ascolti tv sono lì a parlare chiaro: ieri sera, 4 marzo, il format di storie del sabato sera di Canale 5 ha vinto la serata ma non è andato oltre i 4.6 milioni di spettatori per il 26.4% di share. Sono numeri ottimi, ma sono numeri lontani da quelli roboanti con cui l'edizione si è aperta, al punto da spingere persino Verissimo a ripiegare e rimasticare i suoi contenuti con interviste laterali e vari "cosa è successo dopo". Anche gli stessi protagonisti comuni dello show non sono più riusciti a bucare lo schermo come accaduto nelle prime battute (per dirne una tra tutti: Alessia Quarto). Merito anche di Amadeus e del suo Affari Tuoi – Formato Famiglia? Forse. Vediamo i numeri.

Gli ascolti tv del 5 marzo 2022

Sabato 5 marzo 2022 la puntata di C'è posta per te fa segnare 4.643.000 spettatori netti per il 26.4% di share. Affari Tuoi – Formato Famiglia scorpora i dati e fa segnare 3.691.000 spettatori per il 16.6% di share nella prima parte e 2.534.000 spettatori pari al 14% nella seconda parte. C'è posta per te era partita dai quasi 6 milioni di spettatori e il 29.16% di share dell'8 gennaio 2022 ed è poi scesa mano mano: 5.5 milioni il 15 gennaio (28.7%); 5.3 il 12 febbraio (29.9%); "solo" 5 milioni con Pio e Amedeo (il falso mito vuole che portino ascolti) e il 27.4% di share. Poi il crollo nella settima puntata del 26 febbraio: 4.7 milioni di spettatori e 26.30%. E adesso ancora un calo, il risultato più basso dell'anno e degli ultimi quattro anni.

Affari Tuoi si conferma

Di contro, un format semplice e rodato come "Affari Tuoi" – seppure rivoluzionato dalla presenza e della gestione di Amadeus – sta continuando a consolidarsi, ma non a crescere. Si passa dai quasi 3.6 milioni di spettatori all'esordio (17.1%) ai quasi 4 milioni (17.4%) della seconda puntata. Ieri sera, un piccolo calo ma la forbice con C'è posta per te comunque si restringe. Qualcuno dirà "sta finendo la stagione invernale". Oppure che è colpa proprio di Amadeus. O della guerra. È solo questo? Sicuri?