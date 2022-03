C’è posta per te 2022, ospiti i campioni della Juventus Bonucci e Chiellini

L'ottava puntata di C'è posta per te, sarà come sempre ricca di storie. Gli ospiti che prenderanno parte all'appuntamento di sabato 5 marzo saranno Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, ma anche lo chef stellato Antonino Cannavacciuolo. Non mancheranno le emozioni, le storie divertenti e i rapporti da ricostruire. La pagina Instagram ufficiale del programma condotto da Maria De Filippi, dopo avere annunciato gli ospiti, ha dato un'altra anticipazione. In un breve video, hanno svelato un frammento di una delle storie della serata. Un giovane dice a un uomo in lacrime: "Non ricordo la tua faccia, il tuo nome, la tua voce. Nulla". Per conoscere tutti i dettagli, non resta che sintonizzarsi su Canale 5 alle ore 21:20.