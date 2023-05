Giuseppe Giofré si commuove: “Mi fa soffrire non vedere i miei genitori invecchiare” Giuseppe Giofré si racconta a Verissimo parlando del suo sogno di diventare un ballerino. Il coach di Amici si commuove guardando un messaggio a sorpresa dei suoi genitori, che in questi anni sono sempre stati al suo fianco.

A cura di Ilaria Costabile

Ospite della puntata di domenica 7 maggio 2023 di Verissimo è stato Giuseppe Giofré. Il ballerino, ora coach di Amici, si è raccontato in collegamento dagli studi Mediaset del talent di Canale 5, e si è commosso nell'assistere alla sorpresa che gli hanno fatto i suoi genitori, che lo hanno aiutato sin da subito a realizzare il suo sogno e ha poi rivelato quello è che il suo attuale desiderio: "Un giorno vorrei diventare un direttore artistico, magari portare in Italia la mia esperienza americana".

Il sogno di ballare e le difficoltà

Il desiderio di Giuseppe Giofrè è sempre stato quello di ballare. Sin da bambino, imitando le trasmissioni in tv, sognava un giorno di poter danzare allo stesso modo e quindi, all'età di 7 anni, mise piede per la prima volta in una scuola di danza:

Ballavo sempre, davanti alla tv, guardavo Natalia Estrada e Luca Tommassini. Mio fratello all’epoca ballava, andava a scuola di danza con me, ho intrapreso questa passione che avevo, non l’ho mai fatto a livello super professionale, poi mi sono sposato a Reggio Calabria, da lì ho iniziato a studiare a livello un po’ più professionale.

In un paese come Gioia Tauro, questa passione non è mai stata capita fino in fondo, per cui Giuseppe ha dovuto imparare a difendersi dalle prese in giro e da qualche parola di troppo:

I miei compagni, o anche la gente per strada mi prendevano in giro, ad oggi però li ringrazio, sono diventato davvero tanto forte, però ho sempre avuto un obiettivo nella vita e ho fatto di tutto per perseguirlo. Magari alla volte non uscivo, anche per la paura di non essere insultato, mi davano della femminuccia.

Il ballerino, poi, sostiene che sebbene si superino queste situazioni, poi si ha la forza di andare avanti: "Non si dimenticano, rimangono, ma nella vita si cresce".

La commozione per i suoi genitori

Se è riuscito a raggiungere delle vette così alte nella sua carriera lo deve anche ai suoi genitori che, sin da subito lo hanno supportato, consentendogli di realizzare i suoi sogni pur affrontando dei sacrifici:

Ricordo tutto molto bene, ho un bellissimo rapporto con loro, non è il padre che mi abbraccia sempre, però mi abbraccia col pensiero, meno gesti, più intenzione, più amore virtuali. La mamma la amo, è sempre la mamma.

Da sua madre e suo padre Giuseppe riceve una sorpresa dinanzi alla quale non riuscirà a trattenere le lacrime, dove i suoi genitori commossi parlano dell'amore che nutrono per loro figlio, della volontà di aiutarlo e di quanto siano orgoglio di lui: "Non ho parole, non ci posso credere, grazie, è così bello, perché papà e mamma non si sono mai aperti così tanto, vederlo così è stata una sorpresa grandissima. Per me è tantissimo". Vivere in America, però, sebbene abbia permesso a Giuseppe di arricchire il suo curriculum con tour mondiali, ha avuto di contro la conseguenza di mettere tenerlo lontano dai suoi affetti:

Non li vedo invecchiare, torno in Italia e vedo una ruga in più a mamma e dico mi sono perso un pezzo di vita, non riesco a vedere crescere i miei nipoti e questa cosa mi fa soffrire, ma sono riuscito a prendere in braccio Enea, l’ultimo, perché mi trovavo lì, poco dopo che mi sorella l'aveva messo al mondo.

Giuseppe Giofé parla della sua vita privata

Non poteva mancare, poi, qualche domanda sulla vita sentimentale di Giuseppe Giofrè. Il ballerino ha rivelato a Silvia Toffanin "In questo momento una persona al mio fianco non sarebbe male", dopo aver raccontato le sue recenti vicissitudini: