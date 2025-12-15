Giulia ad Affari Tuoi cambia il suo pacco, non segue l’istinto e perde i 300mila euro: quanto ha vinto

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Protagonista della puntata di lunedì 15 dicembre di Affari Tuoi è Giulia dal Trentino Alto Adige, 25 anni, segretaria in una Tv locale e mamma del piccolo Vittorio. Ad accompagnarla in studio c'è la mamma, Irene, impiegata di banca. Il pacco di Gennarino in questa puntata vale mille euro.

Giulia cambia il suo pacco e rifiuta l'offerta del Dottore

Inizia la partita, il primo dei sei canonici tiri è per la Liguria, chiamato dalla mamma di Giulia, che trova subito il pacco da un euro. Il secondo tiro è per il Molise in cui ci sono 50mila euro, il terzo tiro è per la Lombardia con 20mila euro. Quarto tiro per la Valle d'Aosta in cui ci sono 75mila euro, il pacco del Veneto chiamato subito dopo conteneva 10 euro, a seguire la chiamata è per il Friuli Venezia Giulia con 100mila euro e quindi il podio è stato smembrato. Il dottore chiama e come prima mossa prova un cambio che Giulia accetta immediatamente. La concorrente decide di cambiare il suo pacco numero 14 con il numero 17, chiedendo di aprirlo subito e scoprendo che conteneva zero euro. Il primo pacco chiamato dopo il pacco, quello della Calabria, contiene 100 euro, il pacco successivo è quello del Lazio che contiene 15mila euro. Alla chiamata seguente il Dottore offre 25mila euro: "Sicuramente sono tanti soldi, ma noi siamo qui per giocare".

Giulia rifiuta tutte le offerte del Dottore

Giulia chiama la Puglia e ci trova 100 euro. Mancano ancora due tiri e Giulia chiama il Piemonte che porta via 200mila euro, l'ultimo tiro della tripletta è per la Sardegna e finalmente si trova il pacco con Gennarino. Arriva, quindi, la chiamata del Dottore che propone un tiro per un'offerta di 25mila euro. La chiamata è per le Marche in cui ci sono 20 euro. Il Dottore fa un'altra offerta e non cambia la cifra, proponendo ancora 25mila euro, ma madre e figlia rifiutano ancora e tentano due tiri. Giulia chiama la Basilicata e ci trova 500 euro. Dopo una piccola riflessione, chiama l'Emilia Romagna e vi trova 200 euro. Il Dottore decide di fare una nuova offerta e per un tiro propone 30mila euro: "Faccio un po' finta di riflettere, in realtà, voglio rifiutare" e infatti è quello che fa la 25enne. Fidandosi delle indicazioni della mamma, chiama la Toscana con il numero 9, che conteneva 300mila euro, il pacco che Giulia era indecisa sul prendere o meno. Il Dottore propone un cambio, che viene rifiutato. Mancano due tiri e Giulia chiama l'Umbria, la new entry, con 10mila euro. Il secondo tiro è per la Campania e nel pacco c'era Il Pacco Nero con 20mila euro.

Giulia rifiuta l'ultimo cambio e fa bene

La chiamata del Dottore arriva puntuale, ma ormai la partita è arrivata ad un bivio, tra un pacco blu e uno rosso e la proposta avanzata dal Dottore è di 15mila euro, giocata a carte, ma a Giulia capita il cambio e la madre confida alla figlia che il pacco numero 16 non le dispiace, ma lei non ha intenzione di cambiare il suo pacco. E fa bene perché il suo pacco contiene 30mila euro.