Giucas Casella: “Sono fluido, amo sia le donne che gli uomini” “Non riesco ancora a tornare alla normalità”, racconta Giucas dopo il suo lungo GFVip. Ospite di Verissimo sabato 19 marzo, racconta che presto sposerà Valeria Perilli, ma ammette: “Sono per l’amore libero”.

È tra i concorrenti più iconici di questa edizione del Grande Fratello Vip, Giucas Casella, che con il suo fare da perenne smarrito, confuso, fuori luogo, si è conquistato la simpatia del pubblico che lo ha traghettato diretto in finale. "Era quello il mio obiettivo, arrivare in finale", racconta il paragnosta ospite di Verissimo. "Non mi interessava vincere. Sono felice per Jessica, ma non avevo previsto la sua vittoria".

L'amore secondo Giucas Casella

Da Katia Riccaiarelli, a Orietta Berti, Iva Zanicchi. È infinita la lista di donne che Giucas Casella racconta di aver ammaliato. Eppure nel suo core c'è una sola donna: è la compagna Valeria Perilli, che lex gieffino ora promette di sposare presto. "Il matrimonio sta arrivando", conferma Giucas a Silvia Toffanin. "Mio figlio James sarà naturalmente invitato, tra loro c'è un ottimo rapporto". A destare la curiosità del pubblico, alcuni racconti che Casella ha fatto nella casa a proposito delle sue esperienze amorose con altri uomini. Toffanin vuole saperne più: "Non sono gay", mette un punto Giucas. "Sono per l'amore libero. Sono fluido. Si dice così? Amo sia gli uomini che le donne!", esclama euforico.

La vita dopo il GFVip

È il solito Giucas Casella quello ospite nel salotto di Silvia Toffanin. Lo stesso che con disinvoltura ammette: "Sono ancora un po' rincoglionito. Venendo qua ho preso il treno, ma ho perso il giubbotto, non so dove l'ho lasciato". L'ex gieffino ammette che riadattarsi alla vita di tutti i giorni non è stato semplice. "Per qualche giorno non sono riuscito a chiudere occhio. Inizialmente ho dormito due ore a notte. Non riesco ancora a tornare alla normalità". In effetti Giucas è stato uno dei concorrenti più longevi di questa edizione e la sua permanenza è durata dalla prima all'ultima puntata. "Al GFVIp non c'era nulla di preparato", assicura, "ogni giorno succedeva una cosa diversa".