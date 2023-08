“Giorgio Manetti scartato dal Gf Vip”, la replica: “Ci sono stati contatti, ma non mi interessa” Giorgio Manetti non parteciperà al prossimo Grande Fratello Vip. “Scartato ai casting”, sostiene qualcuno ma il diretto interessato smentisce: “Mi è stato proposto ma non mi interessa partecipare a quel programma”.

A cura di Stefania Rocco

Giorgio Manetti non parteciperà alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. Era stato l’esperto di gossip Amedeo Venza a lanciare l’indiscrezione secondo la quale l’ex volto di Uomini e Donne, a lungo legato a Gemma Galgani, sarebbe stato scartato dopo avere sostenuto i provini per entrare nella Casa. Ma il diretto interessato smentisce e fa sapere di non avere mai preso parte ai casting attraverso i quali sta prendendo forma il cast del reality show di Canale5.

Giorgio Manetti: “Non mi interessa partecipare al GF”

Raggiunto da Tag24, Manetti ha smentito le indiscrezioni secondo le quali sarebbe stato scartato dopo avere sostenuto i provini: “Non è vero nella maniera più assoluta, non ho voglia di partecipare al GF e non mi interessa. Stimo Alfonso Signorini, c'era stato un incontro per l'edizione del 2020, ma scelsi di non prendervi parte. Lui è sicuramente una bella persona, un bravo professionista, il programma è bello”.

L’interesse di Giorgio Manetti per Ballando con le stelle

Manetti ha aggiunti, invece, che un programma al quale prenderebbe parte volentieri è lo show del sabato sera di Rai1 condotto da Milly Carlucci, Ballando con le stelle: “Non ho impegni televisivi in agenda, ma mi piacerebbe fare quel tipo di programma. Sarebbe interessante. Mi hanno parlato molto bene della squadra produttiva e sarebbe un’esperienza stimolante rispetto al Grande Fratello”. È escluso, invece, un eventuale ritorno da protagonista del trono over di Uomini e Donne. Dopo essere stato protagonista indiscusso della trasmissione per anni, il cavaliere decise di abbandonare lo studio del dating show per non farvi più ritorno. Ma Ballando con le stelle non è una strada impossibile da perseguire, considerata la passione di Milly Carlucci nei confronti di quei concorrenti che non hanno mai partecipato a un altro reality show. La conduttrice Rai sarà disposta a raccogliere il suo appello?