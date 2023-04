Giorgio Manetti pronto a tornare a Uomini e Donne: “Rivedrei Gemma, avrei voluto più tempo con lei” Giorgio Manetti, storico ex fidanzato di Gemma Galgani, confessa la sua nostalgia nei confronti della ex fidanzata, una delle dame più rappresentative del trono over di Uomini e Donne.

A cura di Stefania Rocco

Giorgio Manetti si candida tra i possibili nuovi volti di Uomini e Donne. L’ex cavaliere del trono over, a lungo legato a Gemma Galgani, apre le porte alla possibilità di rivedere la ex fidanzata. La loro storia ha tenuto banco per anni in trasmissione, appassionando il pubblico del dating show di Canale5. Un esperimento vincente che la produzione del programma potrebbe pensare di riproporre, anche alla luce dell’apertura recentemente manifestata dall’uomo.

Giorgio Manetti: “Con Gemma una piacevolissima frequentazione”

Intervistato dal settimanale Nuovo Tv, Giorgio si dice propenso a rivedere la ex compagna. “L’ex cavaliere è pronto a tornare nel programma dove la sua ex cerca ancora l’uomo giusto. Lui ha dichiarato di averla perdonata. Ora tra i due ricominciare non è più un sogno”, si legge sulla rivista. “Lei è stata una piacevolissima frequentazione. Avrei voluto più tempo a disposizione per stare con lei, così avrei scoperto quello che sarebbe potuto succedere tra noi”, ha dichiarato Manetti che aveva deciso di abbandonare la trasmissione dopo essersi reso conto che nessuna delle donne presenti in studio sarebbe riuscita a catturare la sua attenzione.

La rottura il 4 settembre 2015: “Gemma voleva lasciare Uomini e Donne”

“Certo che mi ricordo di quel fatidico 4 settembre 2015, quando disse di voler chiudere. Anche se fino alla notte prima mi diceva che voleva uscire insieme a me dal programma”, ricorda ancora Giorgio, tornando con la mente al periodo in cui Galgani decise di c chiudere la loro storia d’amore, “L’ho perdonata, ma non dimentico. Se la rivedrei? Se mi cercasse lei, io non direi di no. Se davvero lo volesse, un uomo lo troverebbe. Il problema è che non credo lascerebbe mai Uomini e Donne per nessun motivo”. Gemma non sta vivendo un anno particolarmente fortunato sotto il profilo sentimentale. Un eventuale ritorno di Giorgio in trasmissione potrebbe aiutarla a cambiare le carte in tavola e a tornare protagonista del programma.