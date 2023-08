“Coppia del GF Vip chiede ai fan una cucina da 13mila euro”: la replica di Edoardo Tavassi Nelle scorse settimane è circolata l’indiscrezione secondo la quale una coppia che si è formata al Grande Fratello Vip, avrebbe chiesto in regalo ai fan una cucina da 13mila euro. La replica di Edoardo Tavassi.

A cura di Daniela Seclì

Nelle scorse settimane, è circolata l'indiscrezione secondo la quale una coppia nata nella casa del Grande Fratello Vip avrebbe chiesto ai fan – che intendevano fare un regalo – una cucina da tredicimila euro. La coppia in questione non è stata svelata. In queste ore, Edoardo Tavassi – in vacanza in Sicilia con Micol Incorvaia – ha commentato il gossip. Ma andiamo con ordine.

Il gossip sulla cucina da 13mila euro chiesta ai fan

Tutto è partito da una segnalazione arrivata a Deianira Marzano. Una utente, che chiedeva di restare anonima, diceva di essere rimasta profondamente delusa da una coppia nata nella casa del Grande Fratello Vip. E ha aggiunto:

Il fandom stava preparando una sorpresa per un regalo alla coppia e hanno pensato di non sprecare soldi e domandare a loro cosa potesse servire. Lui ha inviato il link di una cucina da 13mila euro. Ti rendi conto? Ti sembra una cosa normale? Ci sono rimasta male, mi sembravano due ragazzi semplici.

L'indiscrezione è iniziata a circolare, causando indignazione ma anche ironia. Le coppie nate nell'ultima edizione del GF Vip sono: Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, che si sono lasciati per l'ennesima volta, Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, anche loro si sono detti addio e Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi, il cui rapporto sembra procedere a gonfie vele. Proprio Edoardo ha replicato all'indiscrezione.

La replica di Edoardo Tavassi

Edoardo Tavassi è attualmente in vacanza in Sicilia, dove ha conosciuto la famiglia della fidanzata Micol Incorvaia. In un momento di relax, ha risposto alle domande dei follower. Un utente, gli ha chiesto divertito: "Quando vi arriva la cucina da 13mila euro?". L'ex gieffino ha commentato: