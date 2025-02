Giorgia a CTCF: “A un concerto Ornella Vanoni mi chiese perché urlavo mentre cantavo. X Factor? Ci tornerei”

video suggerito

Ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, Giorgia ha raccontato il suo ritorno a casa dopo l'avventura sanremese, poi un episodio con Ornella Vanoni che la sgridò per aver urlato troppo durante un'esibizione. Sul ritorno alla conduzione di X Factor: "Se mi chiamano ci torno".

A cura di Gaia Martino

Giorgia è stata ospite della puntata di Che tempo che fa di questa sera, domenica 23 febbraio 2025. Dopo l'avventura sanremese che si è conclusa con il sesto posto e una grossa dimostrazione di affetto da parte del pubblico, deluso per la mancata vittoria, l'artista è tornata a casa e ora sta preparando il suo nuovo disco. "Mi ha commosso quella dimostrazione di affetto così potente" ha commentato con Fabio Fazio prima di rispondere alla domanda riguardo il suo ritorno alla conduzione di X Factor.

Le parole di Giorgia a CTCF

"Il disco non è pronto. Lo devo fare. Una settimana fa stavo a Sanremo, sono passata a casa per fare le lavatrici. Prima o poi sarà pronto" ha dichiarato Giorgia ospite di Che tempo che fa. L'artista sta per tornare sui palchi d'Italia con i suoi live, "Come saprei" e "Palasport Live", durante i quali canterà anche la sua La cura per me, la canzone che ha portato sul palco dell'Ariston scritta da Blanco. A tal proposito, ha commentato:

Ti rendi conto la sensibilità di un musicista così giovane? Delle parole che io sento tantissimo. Ci siamo confrontati sulla parte emotiva. Anche lui voleva che io la facessi mia. Una sensibilità davvero profonda.

Sull'esperienza a Sanremo al termine della quale quale non è riuscita a trattenere le lacrime, ha raccontato: "Mi ha commosso quella dimostrazione di affetto potente. Significava rimettere in gioco tutto per me, non sapevo come sarebbe andata. La gara era l'ultima cosa dei miei pensieri. Era più facile cantare a Sanremo 30 anni fa, ero incosciente, avevo 23 anni e non sentivo la responsabilità di questo amore (del pubblico, ndr)".

Il ritorno alla conduzione di X Factor e il concerto con Ornella Vanoni

Giorgia ha poi risposto alla domanda riguardante il suo ritorno alla conduzione di X Factor, dopo il successo dell'ultima edizione del talent show. "Se mi chiamano mi sa di sì, ma ancora non mi hanno chiamato. Non ho mai cambiato numero" ha dichiarato.

Poi ha raccontato del concerto che fece tempo fa con Ornella Vanoni durante il quale la collega le chiese di "non urlare": "Facemmo un concerto insieme diretto dal maestro Vessicchio. Io e lei ci alternavamo, a un certo punto cantai una canzone di Aretha Franklin e lei mi disse "Ma perché urli sempre? Quanto urli, non c'è bisogno di urlare così". La amo, fu stupenda. Aveva anche un po' ragione, lei è unica".