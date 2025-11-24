“Giochiamo questa partita fino alla fine”: la sicurezza di Giulia ad Affari Tuoi manda a monte la partita

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La pacchista protagonista della puntata di Affari Tuoi del 24 novembre è Giulia, originaria di Loano, in provincia di Savona. Gioca con il pacco numero 10, quello che ha pescato alla ruota fin dall’inizio. Parla cinque lingue, compreso l’arabo, perché il padre è marocchino, e lavora come responsabile vendite per una società che esporta piante. Ad accompagnarla c’è il fidanzato Giulio, che gestisce un albergo. I due si sono conosciuti in un locale della riviera ligure.

La partita di Giulia e Giulio “di comune accordo”

La partita di Giulia inizia nel migliore dei modi: dopo circa dieci tiri, la concorrente non ha ancora eliminato alcun pacco rosso. La prima proposta del Dottore arriva subito dopo ed è un’offerta da 39 mila euro, che la coppia rifiuta. Successivamente escono i pacchi da 200 mila e 75 mila euro, e il Dottore tenta di nuovo: propone un cambio, ma Giulia e Giulio rifiutano ancora. Vengono eliminati altri pacchi importanti, ma restano in gioco quelli da 100 mila e 300 mila euro. L’offerta successiva è di 28 mila euro, poi di 35 mila euro: entrambe vengono rifiutate. A quel punto rimangono solo i pacchi da 15 mila, 20 mila, 100 mila e 300 mila euro.

Giulia sembra prendere ogni decisione da sola, senza consultare il compagno. Ma dopo ogni scelta ribadisce che si tratta di una decisione “di comune accordo”. Il pubblico ride, consapevole che sia lei a condurre la partita.

Giulia e Giulio vincono solo 200 euro

Decisa a non mollare il pacco numero 10, a cui è molto legata, Giulia prosegue rifiutando una dopo l’altra le proposte del Dottore, che arriva a offrirle 50 mila euro. Anche questa volta la coppia rifiuta. “Ringraziamo il Dottore e giochiamo questa partita fino alla fine”, spiega la pacchista, annunciando che non accetterà ulteriori tentazioni.

Il primo momento di difficoltà arriva quando viene eliminato il pacco da 300 mila euro. Il Dottore richiama e propone 33 mila euro, meno dell’offerta precedente. Giulia ci pensa qualche istante, poi sceglie di rifiutare: “È diventata una sfida. Voglio capire chi tra i due vincerà”. In gioco restano solo i pacchi da 200 euro e da 100 mila euro. Ogni proposta viene respinta e Giulia spiega il motivo della sua sicurezza: “Il 10 è sempre stato un numero ricorrente nella mia vita, quindi voglio credere che qua dentro ci siano i 100 mila euro. Se così non fosse, sono comunque contentissima di aver fatto questa esperienza e di essere stata qui. Non importa come andrà a finire: sarà andata bene in ogni caso”. Purtroppo per loro, il pacco numero 10 conteneva 200 euro. La partita si conclude con un esito sfortunato.