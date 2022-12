Ginevra Lamborghini a poche ore dalla diretta del GF VIP: “Sono negativa” Ginevra Lamborghini è risultata negativa al tampone di controllo fatto questa mattina dopo aver scoperto di aver contratto il Covid a pochi giorni dal suo ritorno nella casa del GF Vip. L’annuncio su Instagram.

Ginevra Lamborghini nelle ultime ore si è sottoposta ad un nuovo tampone molecolare, l'esito le consentirà di entrare presto nella casa del Grande Fratello VIP così come annunciato la scorsa settimana da Alfonso Signorini. L'ex concorrente, a due mesi circa dalla sua squalifica, varcherà nuovamente la porta rossa per poter riabbracciare i suoi ex inquilini e fare nuove amicizie. Non sarà una nuova concorrente a tutti gli effetti, bensì un ospite: resterà in Casa per circa una settimana. A pochi giorni dal suo ingresso, che sarebbe in programma per questa sera, era risultata positiva al Covid: oggi ha annunciato di essere negativa.

L'annuncio di Ginevra Lamborghini

Ginevra Lamborghini nelle ultime ore ha documentato tra le storie di Instagram il nuovo tampone molecolare a cui si è sottoposta. La cantante un'ora fa ha annunciato di essere risultata negativa al Covid, dunque potrà fare il suo ingresso nella casa del GF Vip in qualità di ospite, così come deciso dalla produzione e da Alfonso Signorini. Non ha specificato se farà il suo ingresso nella puntata di stasera, così come era in programma prima che risultasse positiva al Covid. È certo invece l'ingresso di due nuovi concorrenti ufficiali, Milena Miconi e Riccardo Fogli.

Le confessioni prima del GF Vip

Ginevra Lamborghini in un'intervista a Casa Chi ha raccontato di avere le idee chiare sul suo ritorno in Casa. "Non entrerò per dichiararmi ad Antonino" ha specificato, bensì cercherà di recuperare il rapporto con Giaele De Donà che secondo il suo parere "è maturata". Con l'hair stylist non avrebbe alcuna intenzione di creare una storia d'amore, "Tra noi c'è solo amicizia. Ho stretto un legame forte con lui, c'è affinità" ha spiegato. Infine ha confessato di essere "solidale con Oriana Marzoli" dopo quanto accaduto tra lei e Antonino Spinalbese, "Anche io ho provato ciò che ha provato lei, non ho nulla da dirle".