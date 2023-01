Gianmarco Onestini su Nikita Pelizon: “Dice falsità, è in guerra con Luca perché voleva di più da lui”

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Sulle pagine di Novella 2000, Gianmarco Onestini ha detto la sua sull'amicizia naufragata tra suo fratello Luca e Nikita Pelizon. Il rapporto tra i due concorrenti del Grande Fratello Vip, si è concluso bruscamente tra liti e accuse reciproche. Ecco cosa ha dichiarato Onestini.

Quando gli è stato fatto notare che Luca Onestini e Nikita Pelizon sembravano aver costruito un rapporto intimo, Gianmarco ha replicato: "Non sono d'accordo sul fatto che si stesse instaurando un rapporto intimo. Luca e Nikita stavano semplicemente iniziando a conoscersi". E ha continuato:

Mio fratello è stato molto rispettoso nei suoi confronti dopo che lei aveva dichiarato il suo interesse, un altro al suo posto ne avrebbe approfittato per poi scaricarla il giorno dopo, come ha fatto Antonino con Oriana. E quando Nikita ha iniziato a inscenare siparietti dove si atteggiava a vittima e ha cominciato a parlare male di Luca alle sue spalle è crollato tutto. Se c'è una cosa che Luca non sopporta sono le menzogne.