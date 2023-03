Gianmarco dopo Amici 22 volerà a New York come Megan, l’annuncio dopo l’eliminazione Gianmarco Petrelli dopo essere stato eliminato nella seconda puntata del Serale di Amici, è venuto a conoscenza della borsa di studio vinta a New York, proprio come successo alla fidanzata, Megan Ria. “Se i viaggi non coincideranno, andrò a New York due volte”.

A cura di Gaia Martino

Gianmarco Petrelli è stato il secondo eliminato della puntata del Serale di Amici in onda lo scorso sabato 25 marzo 2023, dopo Piccolo G. Il ballerino, dopo l'annuncio in casetta, ha ricevuto una piacevole notizia da Maria de Filippi: ha vinto una borsa di studio a New York dalla durata di tre mesi, così come successo alla fidanzata, Megan Ria, eliminata nel primo appuntamento del Serale.

L'annuncio di Maria de Filippi a Gianmarco Petrelli

Dopo avergli comunicato l'eliminazione, Maria de Filippi ha annunciato a Gianmarco Petrelli della borsa di studio vinta a New York. Il ballerino prossimamente volerà in America dove farà un percorso intensivo con i coreografi più acclamati del momento, "in una delle scuole più rinomate al mondo". Queste le parole della conduttrice del talent:

Non necessariamente coincide con il viaggio di Megan. Durante l'evento potrai essere selezionato da agenzie di talent per opportunità lavorative, potrai confrontarti con talenti provenienti da tutto il mondo.

Non è chiaro dunque se i viaggi dei due ormai ex allievi coincideranno, ma Gianmarco alle parole di Maria de Filippi sulla borsa di studio di Megan ha replicato: "Viaggerò due volte allora".

La storia d'amore tra Gianmarco e Megan ad Amici

Nella casetta di Amici 22 quest'anno si sono formate diverse coppie, tra queste anche quella composta dai ballerini Gianmarco e Megan. I due, ormai ex allievi, dopo un periodo di alti e bassi, hanno trovato la felicità l'uno tra le braccia dell'altro. La giovane ospite di Verissimo sabato 25 marzo ha parlato della relazione, raccontando che a legarli, oltre all'amore, anche una sincera amicizia: