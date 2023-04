Gianmarco a Verissimo: “Ad Amici è nata una bella sintonia con Megan, sono innamorato” Ospite di Verissimo dopo l’eliminazione ad Amici, il ballerino Gianmarco ha raccontato il suo percorso nella scuola, il rapporto d’amicizia sincero con Cricca e l’amore nato con Megan: “Mi sono innamorato di lei”.

A cura di Elisabetta Murina

Anche Gianmarco si è raccontato nel corso della puntata del 1 aprile di Verissimo. Dopo l'amico Piccolo G, è toccato al ballerino ripercorrere la sua avventura nella scuola di Amici, passando per il rapporto d'amicizia nato con Cricca e per il forte sentimento nei confronti di Megan.

L'amicizia tra Gianmarco e Cricca ad Amici

Nei mesi che passati ad Amici, Gianmarco ha trovato un vero amico nel cantante Cricca, che al momento è ancora in gara al Serale. Tra loro è nata subito una bella sintonia, complice anche il tempo avuto per conoscersi fino in fondo, tra pregi e difetti. A tal proposito, Gianmarco ha raccontato: "Cricca è un ragazzo d'oro, mette prima gli altri e poi se c'è spazio pensa a sé. Le mie amicizie le posso contare sul palco di una mano e lui lo metto tra queste".

L'amore con Megan

Gianmarco ad Amici ha trovato anche l'amore: con la ballerina Megan Ria è nato un rapporto speciale e intenso, che hanno intenzione di continuare anche fuori dal programma, dal momento che entrambi voleranno a New York per continuare a danzare. In realtà, i due si conoscevano già prima di iniziare questo percorso, ma è nella scuola che il loro legame è passato al livello successivo, vista la possibilità avuta di conoscersi a fondo: