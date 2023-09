Giancarlo Magalli torna a I Fatti Vostri con una rubrica, ma con Guardì i rapporti non erano distesi Giancarlo Magalli dovrebbe tornare in studio a I Fatti Vostri da martedì 19 settembre, con una rubrica a cadenza settimanale. Eppure dopo il suo addio il conduttore si era detto deluso da Michele Guardì, regista e ideatore del programma: “Non mi ha mai citato, nemmeno una menzione dopo 30 anni di lavoro”.

A cura di Giulia Turco

Michele Guardì e Giancarlo Magalli

Giancarlo Magalli torna a casa, a sorpresa inaugura una rubrica settimanale in piazza a I Fatti Vostri, su Rai 2. Dopo aver condotto lo storico programma per 21 edizioni consecutive e averlo lasciato in epoca post Covid, Magalli sembrava aver preso le distanze dalla squadra di Michele Guardì con il quale erano sorti apparentemente alcuni dissapori, lamentando una certa dimenticanza per il suo operato. Eppure qualcosa negli ultimi tempi sarebbe cambiato.

Previsto un ritorno a lungo termine per Magalli in studio

Stando alle indiscrezioni di TvBlog infatti, Giancarlo Magalli dovrebbe tornare in studio a I Fatti Vostri già a partire da martedì 19 settembre, con una rubrica tutta sua che, almeno per il momento, dovrebbe avere una cadenza settimanale. “Stavolta si tratta di un ritorno più a lungo termine, visto che Magalli sarà al timone di una rubrica che dovrebbe durare tutta la stagione televisiva”, si legge nell’articolo a firma di Massimo Galanto. Si tratterebbe di un ritorno a sorpresa e non annunciato nel cast del programma, quest’anno condotto da Tiberio Timperi e Anna Falchi, al posto di Salvo Sottile. Il cambio in condizione era noto, così come l’ingresso di Flora Canto al posto di Emanuela Aureli, ma della rubrica di Magalli non si era mai parlato finora.

I rapporti tesi con Michele Guardì e Salvo Sottile

Il clima in studio, comunque, dovrebbe essere sereno, dal momento che i rapporti con Timperi sono distesi. Lui stesso aveva menzionato e ringraziato nel corso di una recente intervista Giancarlo Magalli: “Un ringraziamento a Magalli perché ha tenuto botta durante il Covid, in un momento in cui era ancora più difficile tenere in vita una trasmissione, lui ci è riuscito”. Un gesto apprezzabile, considerando invece gli attacchi a distanza tra Magalli e Sottile. “Dice che lui ora raddoppia i miei ascolti di un tempo, dimenticando che lui ora ha Fiorello ad aiutarlo e io avevo il Covid a danneggiarmi”, ha punzecchiato il conduttore. Stando alle ultime, Magalli sarebbe rimasto deluso soprattutto da Michele Guardì, regista e ideatore de I Fatti Vostri, colpevole di non avergli riconosciuto il merito che gli spettava: