Giancarlo Magalli ha 20 telecamere in casa, la figlia Michela: “Spiava le mie feste di compleanno” Giancarlo e Michela Magalli sono stati ospiti di Da noi a ruota libera ieri, domenica 3 aprile, dopo la loro avventura a Il cantante mascherato: nel corso dell’intervista è spuntato un dettaglio riguardo papà Giancarlo.

A cura di Gaia Martino

Hanno trascorso gli ultimi due mesi nella maschera la lumaca a Il cantante mascherato, Giancarlo Magalli e la figlia Michela sono stati ospiti ieri nel programma Da noi a ruota libera per raccontare i dettagli della loro avventura nello show di Milly Carlucci. Arrivati terzi nella classifica finale, "Facevo io la parte più faticosa" ha confessato la giovane, mentre papà Giancarlo si occupava di muovere le mani e gli occhi della grossa maschera. Nel corso della loro intervista è spuntato fuori un retroscena riguardo il privato di Magalli di cui nessuno era a conoscenza. È un papà molto geloso.

La confessione di Giancarlo e Michela Magalli

"Ma tu, sai proprio tutto di tua figlia?" è stata la domanda della conduttrice di Da noi a ruota libera, Francesca Fialdini, a Giancarlo Magalli. – Sei pronto a scoprire amare verità?" ha continuato, stuzzicandolo. "Aglia" è stata la risposta di Magalli che, ricordando quando la figlia è scappata per una notte da casa, ha continuato: "Io so come sono stato io, in lacrime, è stata a casa di amici, almeno non era ad Amsterdam". La giovane Michela ha confessato che i suoi genitori, quando era più piccola, erano molto severi:

Mamma e papà sono due precisini, mi hanno trasmesso questa cosa, fissati col controllo. Io avevo 15 anni era l'età della ribellione, volevo fare quello che voglio. Ovviamente mi dispiace non volevo dargli un dolore.

In onda su Rai Uno Giancarlo Magalli ha confessato di possedere a casa sua oltre 20 telecamere, e con quelle spesso ha spiato i compleanni della figlia festeggiati nel suo appartamento, avendo il giardino: "Lui controlla tutto, ha una ventina di telecamere. Mi diceva che bella che eri mentre spegnevi le candeline".

Valeria Donati è la mamma di Michela Magalli

Giancarlo Magalli, dopo il matrimonio naufragato con Carla Crocivera, da cui è nata la primogenita Manuela, nel 1972, dal 1989 al 2008 è stato sposato con Valeria Donati. Nonostante si sia separato dall'ex moglie, la famiglia è molto unita e papà Giancarlo, innamorato di sua figlia, ha confessato di piangere ogni volta che Michela pubblica su Instagram la vecchia fotografia di loro due insieme sull'amaca, ogni anno, in occasione della Festa del papà. "Io ogni anno piango, ogni volta che la vedo".