Giancarlo ad Affari Tuoi accetta l’assegno del dottore contro ogni aspettativa: “Sono soldi”, il finale epico

Protagonista della puntata di Affari Tuoi stasera, lunedì 29 dicembre, Giancarlo della Regione Puglia. Da Trani, originario di Cerignola, lavora nel settore alimentare: "Ora sono in pausa, ho un progetto di un apertura di una gastronomia". Ha giocato accompagnato dalla moglie Raffaella: "Ci siamo sposati 25 anni fa, poi ci siamo lasciati. Oggi siamo fidanzati. Non c'è monotonia, conviviamo a giorni alterni", le parole prima di dare il via alla partita. La coppia è tornata a casa con 45mila euro: il loro pacco conteneva solo 20 euro.

La partita di Giancarlo ad Affari Tuoi

Con i primi sei tiri a disposizione, Giancarlo ha eliminato dal tabellone 75mila, 10 euro, 500 euro, 100mila euro, 1 euro e Gennarino. Il dottore, allora, come prima offerta ha proposto 30mila euro. "Sono bei soldi. Ringrazio il dottore, ma rifiuto", le parole del pacchista pugliese prima di tritare l'assegno. Aperti i pacchi contenente 0 euro, 10mila euro e 20mila euro, il dottore ha proposto il cambio, rifiutato.

Giancarlo ha eliminato dal tabellone 15mila euro, 5 euro e 50 euro, e il dottore ha offerto 35mila euro per un tiro. Ma anche in questo caso, ha deciso di tritare l'assegno. Aperto il pacco "nero" dal valore di 30mila euro, il dottore ha proposto di nuovo il cambio. Rifiutato. Allora, eliminati 30mila euro, il dottore ha offerto 39mila euro per un tiro: Giancarlo e la compagna hanno deciso di tritare l'assegno. "Mi stupisce il fatto che non supera il primo dei rossi, ma facciamo un altro giro", le parole prima di eliminare dal tabellone 200 euro.

Il dottore ha proposto 44mila euro, per un tiro: Giancarlo ha deciso di continuare a giocare, e tritare anche il nuovo assegno. Aperto il pacco da 200mila euro, il dottore ha offerto 30mila euro. "Mi trovo davanti a un bivio", ha commentato il pacchista prima di ragionare, e rifiutare l'assegno. Con il tiro a disposizione ha aperto il pacco da 100 euro, rimanendo così con 300mila, 50mila euro e 20 euro in gioco.

Il finale di Giancarlo che torna a casa con 45mila euro

Il dottore ha offerto di nuovo 44mila euro e la coppia ha ragionato ad alta voce: "Abbiamo tanti progetti, sono in difficoltà. È una bella offerta, sono soldi. Una delle ragazze è in cerca di occupazione. La bilancia pesa sull'accettare l'offerta. Accetto", ha dichiarato Giancarlo prima di decidere di tornare a casa con l'assegno. Il suo pacco conteneva 20 euro.