Giaele De Donà parla di Francesco Totti e Ilary Blasi, la regia fa scattare la censura immediata Al Grande Fratello Vip, Giaele De Donà ha parlato del matrimonio finito tra Francesco Totti e Ilary Blasi. La regia ha censurato la concorrente.

A cura di Daniela Seclì

Anche al Grande Fratello Vip, le vicende sentimentali di Francesco Totti e Ilary Blasi diventano argomento di conversazione. Nelle ultime ore, Giaele De Donà – mentre chiacchierava con i suoi compagni di avventura – stava esprimendo il suo dispiacere per la fine di questo matrimonio. La regia ha preferito censurare.

Cosa ha detto Giaele De Donà su Francesco Totti e Ilary Blasi

Giaele De Donà si trovava nel giardino della casa del Grande Fratello Vip, con Micol Incorvaia e Oriana Marzoli. Mentre prendeva il sole, la concorrente ha pensato bene di parlare un po' del gossip che ha caratterizzato gli ultimi mesi, non solo in Italia: il matrimonio finito tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Giaele ha espresso il suo dispiacere per la notizia dell'amore andato in frantumi tra l'ex calciatore della Roma e la conduttrice dell'Isola dei famosi: "Ragazze, io ci sono rimasta malissimo per Totti e la Blasi. La loro è una coppia…". Non è stato possibile ascoltare altro.

La regia del Grande Fratello Vip censura Giaele De Donà

Nonostante Giaele De Donà sembrasse non dire nulla di disdicevole su Francesco Totti e Ilary Blasi, la regia ha preferito censurare la scena, togliendo prontamente l'audio e, addirittura, spostando l'inquadratura, probabilmente per evitare che si potesse leggere il labiale della concorrente. Purtroppo, nelle edizioni passate, è accaduto che alcuni vipponi eccedessero nelle osservazioni fatte su volti noti del mondo della musica e dello spettacolo, tanto da essere immediatamente squalificati dal reality. In molti ricorderanno il caso di Alda D'Eusanio. Da allora, la regia è molto più prudente e non appena nota che stanno saltando fuori i nomi di volti noti, preferisce censurare anziché correre il rischio che sfuggano dichiarazioni spiacevoli. Ecco il video di ciò che ha detto Giaele De Donà.