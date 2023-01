Giaele De Donà delusa da Antonino Spinalbese: “Prova rancore, mi fa stare male” Al Grande Fratello Vip, Giaele De Donà non ha nascosto il suo dispiacere per la freddezza che Antonino Spinalbese ha mostrato nei suoi confronti quando si è collegato con la casa.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip, trasmessa lunedì 9 gennaio, Antonino Spinalbese si è collegato brevemente con la casa per fare sapere ai suoi compagni di avventura, di essere stato dimesso dall'ospedale e di essere già in quarantena, in attesa di tornare in gioco. Il concorrente ha chiesto di Ginevra Lamborghini, mentre è apparso freddo con Giaele De Donà che ci è rimasta male.

La delusione di Giaele De Donà

Giaele De Donà, dopo la puntata, si è confidata con Nicole Murgia, spiegandole che più che la frase detta su Ginevra Lamborghini, le è dispiaciuto il comportamento che Antonino ha avuto nei suoi confronti:

Non mi ha dato assolutamente fastidio la cosa di Ginevra, ci sta. È proprio il fatto che quando aveva quei cinque secondi per salutare me, ha avuto quella reazione lì, che si vede che porta ancora rancore, cosa che io non ho.

Giaele è convinta che Antonino non voglia recuperare il loro rapporto

Giaele De Donà, poi, ha dichiarato di non portare rancore nei confronti di Antonino Spinalbese, mentre lui sembra ancora intenzionato a mantenere le distanze con lei, dopo le liti avute poco prima che lasciasse la casa: