Giaele De Donà ad Alfonso Signorini: “Cast sbagliato? In puntata blocchi su liti e scontri” Giaele De Donà commenta le parole di Alfonso Signorini a proposito del Grande Fratello Vip dello scorso anno e del suo cast, definito dal conduttore “sbagliato”.

A cura di Stefania Rocco

Giaele De Donà, concorrente del Grande Fratello Vip dello scorso anno, commenta le parole del conduttore Alfonso Signorini che a Verissimo aveva definito “sbagliato” il cast di quell’edizione. Una descrizione che ha indispettito più di un ex concorrente. L’ultima, in ordine di tempo, è l’influencer diventata nota per la partecipazione al reality Ti spedisco in convento. Intervistata da Novella2000, Giaele ha reso noto il suo punto di vista a proposito di quanto accaduto nella Casa lo scorso anno.

Giaele De Donà: “Esaltati alcuni personaggi”

A proposito del presunto “cast sbagliato” del quale aveva parlato Signorini, Giaele ha detto: “Ci sono stati momenti in cui si è esagerato, ma direi piuttosto che alcuni concorrenti sono stati troppo esaltati e per questo il risultato è stato deleterio. I blocchi in puntata durante i quali si parlava soltanto di litigi e scontri, dando anche un’immagine distorta a chi stava guardando, non sono stati un bene né per noi né per il pubblico”. A dispetto del modo in cui è andata e del fatto che, almeno fino a oggi, siano stati pochissimi gli ex concorrenti di quell’edizione del GF a essere tornati sulle reti Mediaset, Giaele non si dice pentita di avere partecipato al programma:

Il GF Vip mi manca tantissimo. È stata una delle esperienze più incredibili della mia vita. Ho fatto viaggi e visto cose meravigliose, ma questo momento resteranno indelebili dentro di me. Quando ero nella Casa volevo andare via, adesso che la rivedo di ritornerei subito. Questa edizione è molto diversa dalla nostra. I concorrenti sono più tranquilli e tanti di loro devono integrarsi nel gruppo. Nulla di strano, sono sicura che quando meno ce lo aspettiamo ne succederanno di tutti i colori.

Le regole per “fare un buon Grande Fratello” secondo Giaele De Donà

Giaele ha quindi elencato le “regole” per fare un buon Grande Fratello: “La prima settimana va tutto liscio, si cerca di capire con chi si ha a che fare. Dopo la prima nomination cambia tutto. In quel momento gli umori cambiano, è inevitabile, perché inizia veramente il gioco e ci si ricorda di essere concorrenti, oltre che coinquilini. Tutto sta nel saper mantenere la calma e proseguire senza rancori. Sono arrivata fino alla fine dopo sei lunghi mesi. Lo so, è difficile ma bisogna riuscirci”.

Il rapporto con Bradford Beck: “Vogliamo tornare a Los Angeles”

Giaele smentisce le indiscrezioni secondo le quali il suo rapporto con il marito Bradford Beck starebbero vivendo un momento difficile: “È una grande sciocchezza. Sul web mi attaccano perché vedo poco mio marito e per questo non lo amerei come dovrei. È assurdo. Il dopo Gf Vip, che è durato mesi e mesi, non è stato facile perché abbiamo dovuto riprendere tutto da capo, però adesso le cose vanno alla grande e l’intesa è tornata quella di prima. Brad sta venendo spesso in Italia, ha un progetto importantissimo da seguire qui, per cui abbiamo modo di stare più tempo insieme”. E sul futuro si sbilancia: “Per il momento, io vivo a Milano per lavoro, mentre lui vive negli Stati Uniti. La nostra idea, però, è tornata a vivere a Los Angeles tra due anni”.