Gaffe di Alfonso Signorini al Grande Fratello, non riconosce Michelle Hunziker: “È Grecia Colmenares?” Nella puntata del Grande Fratello trasmessa giovedì 5 ottobre, la gaffe di Alfonso Signorini.

A cura di Daniela Seclì

Gaffe di Alfonso Signorini al Grande Fratello. Chi ha seguito l'ottava puntata del reality, trasmessa giovedì 5 ottobre, sa bene che c'è stato l'ennesimo scontro tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese. L'attrice ritiene che il gieffino ce l'abbia con lei, perché – a differenza di Beatrice – non sarebbe stato interpellato per la copertina di Tv, Sorrisi e Canzoni dove comparivano i vip di questa edizione. Da questo spunto è nata la gaffe di Alfonso Signorini.

Alfonso Signorini non riconosce Michelle Hunziker

Massimiliano Varrese ha assicurato di essere apparso in prima pagina decine e decine di volte, dunque, insinuare che se la sia presa per l'assenza sulla copertina di Sorrisi è scorretto. Così, gli spettatori hanno spulciato il web e hanno trovato alcune copertine fatte dall'attore diversi anni fa. Le hanno pubblicate su X. Rebecca Staffelli, poi, le ha mostrate in chiusura di puntata. In una delle due copertine mostrate, Alfonso Signorini ha pensato di scorgere un volto familiare: "Ma c'era anche Grecia Colmenares in copertina". Rebecca Staffelli e Cesara Buonamici, però, gli hanno fatto notare: "È la Hunziker". Il conduttore ha replicato divertito: "Ah è la Hunziker".

Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi, gli scontri continuano

Intanto, nella casa del Grande Fratello continuano gli scontri tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi. Nel corso della puntata trasmessa il 5 ottobre, l'attore ha chiarito di stare ignorando la concorrente da una settimana, proprio perché non vuole fornirle il pretesto per litigare:

Sono annoiato e stufo di questa situazione con Beatrice, sta diventando nociva nella casa. È una settimana che non considero Beatrice, ho cercato di interrompere questo andazzo perché è diventato un malessere molto pericoloso.

Dal canto suo, l'attrice ha dimostrato di non conoscere neanche il cognome di Massimiliano: "Garrese, Varrese, come ti chiami".