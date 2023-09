Rita De Crescenzo lancia un appello ad Alfonso Signorini: “Fammi entrare al Gf, alzerei gli ascolti” Rita De Crescenzo, tiktoker napoletana, appoggia la scelta di far entrare nella casa del Grande Fratello persone comuni, e lancia un appello ad Alfonso Signorini: “Fate entrare noi di Tik Tok, ne vedreste delle belle”.

A cura di Sara Leombruno

Il Grande Fratello 2023/24 è iniziato solo l'11 settembre, ma i nuovi concorrenti già fanno parlare di sé. Quest'anno la grande novità è l'unione tra personaggi Vip e persone comuni: come spiegato da Alfonso Signorini a Verissimo di Silvia Toffanin, l'intenzione è quella di riportare in tv "l’Italia fatta di gente che si alza alle 7 del mattino per andare al lavoro". In effetti, la scelta per ora sembra dare i suoi frutti, visti i quasi 3 milioni di telespettatori durante la prima puntata, ma c'è chi crede possa andare ancora meglio. Rita De Crescenzo, nota tiktoker napoletana, ha lanciato un appello al conduttore di Canale 5: "Siete ancora in tempo per prendere alcuni di noi di Tik Tok, facciamo alzare gli ascolti”.

L'appello di Rita De Crescenzo

In un video postato sul suo profilo Tik Tok da quasi 1 milione e mezzo di followers, la donna ha pregato Signorini di accoglierla come prossima concorrente ufficiale: "Questo video è per il signor Alfonso Signorini – ha esordito – quest'anno il Grande Fratello è molto bello, avete fatto entrare nella casa gente comune come noi, ma gli ascolti sono pochi. Se prendeste noi di Tik Tok ne vedreste delle belle. Ci sarebbe più divertimento, più teatro". La 44enne di Napoli, inoltre, ha poi precisato di non voler portare in tv gesti violenti: "In televisione la violenza non è ammessa. Io sono sempre per la pace, siete ancora in tempo. Altro che 3 milioni, con noi fareste 80 milioni di spettatori".

Il progetto di un Grande Fratello "napoletano"

Poco più di un mese fa, Rita De Crescenzo era tornata a parlare del programma Mediaset ribadendo la sua voglia di entrare nella casa di Cinecittà, e annunciando l'intenzione, se questo non dovesse avverarsi, di costruire un programma "simil Grande Fratello" in cui i concorrenti sarebbero i più famosi tiktoker napoletani: "Stiamo già organizzando tutto – aveva detto – ci saremo io, mio marito e tanti altri. Andrà in onda su un canale napoletano e sarà girato in una villa".