Il debutto di Alfonso Signorini e del “nuovo” Grande Fratello: “Un esperimento anche per noi” Alfonso Signorini affida alla prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello la sua dichiarazione di intenti. Come previsto dal cambio di rotta voluto dalla rete, il conduttore del reality annuncia quali saranno le differenze rispetto al passato: “Accoglieremo le dinamiche ma lo faremo ispirati dal rispetto”.

A cura di Stefania Rocco

Alfonso Signorini affida al debutto del nuovo Grande Fratello su Canale5 la sua dichiarazione di intenti. Il conduttore conferma quanto già trapelato nel corso degli ultimi mesi, un cambio di rotta voluto dalla rete che si è tradotto nelle modifiche che il pubblico sta man mano scoprendo. Signorini ha spiegato fin dal principio che cosa ha cercato nel casting di quest’anno, quali sono le caratteristiche che hanno consentito ai “personaggi” famosi e non di diventare concorrenti di questa edizione.

Alfonso Signorini: “Sì alle dinamiche ma con rispetto”

Dopo avere incassato l’applauso del pubblico in studio e avere presentato l’opinionista Cesara Buonamici, Signorini ha raccontato che cosa vedrà il pubblico quest’anno in tv: “Quest’anno è un’emozione vera per tante ragioni. Avevo appena finito di dire alla mia nuova opinionista, che è molto emozionata, ‘Stai tranquilla, ci sono io che ho esperienza’ ma ho più paura di lei. Un Grande Fratello nuovo. Un Grande Fratello di cui si è parlato tanto, anche troppo.Si è scritto tutto e il contrario di tutto”. Spazio alle storie, come già ampiamente annunciato: