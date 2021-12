GFVip, scontro tra Jessica e Sophie dopo il flirt con Basciano: “Non mettermi in mezzo a triangoli” Tra Jessica e Sophie si infila anche Lulù, in difesa della sorella. L’ex tronista è accusata di tradimento dalle amiche Selassiè e Jessica è pronta a mettere in dubbio la credibilità del suo flirt con Basciano: “Dov’è questa attrazione?”.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Si respira aria tesissima nella casa del Grande Fratello Vip: il flirt di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano ha scatenato l'insofferenza di Jessica Selassié che ha messo in dubbio l'amicizia dell'ex tronista nei suoi confronti. I fronti dello scontro sono due: il "tradimento" di Sophie considerata la "sorellina" dalle Selassié e la credibilità del suo interesse verso Alessandro. Alla loro sincera attrazione non crede nessuno, nemmeno Soleil Sorge pronta a mettere il dito nella piaga accusando i due di mettere in scena una vera e propria soap opera per restare sotto ai riflettori.

Lo scontro tra Sophie e le sorelle Selassié

Le tre ragazze si scambiano frecciatine a raffica. "Non mi piace essere messa in dubbio come amica, perché sto difendendo Jessica", si sfoga Sophie con le altre donne della casa. "Sto dicendo ad Alessandro di andarci a parlare, di prendere meno seriamente questa questione delle nomination. Non le rivolge più la parola", ha spiegato. Non ci sta Jessica, che chiede solo di non essere più messa in meno al loro flirt: "Non mi va di essere in mezzo a triangoli. Sono cose che non mi appartengono. Hai fatto delle battute che non mi sono piaciute". Interviene anche Lulù in sua difesa: "Hai parlato come se mia sorella fosse una t****a che vuole mettersi in mostra davanti ad Alessandro". Sophie giustifica le sue battute: "Vi state comportando come se avessi rubato il fidanzato a qualcuno".

Jessica mette in dubbio l'attrazione si Sophie e Alessandro

La Selassiè non gradisce che Sophie abbia preferito sfogarsi con le altre inquiline alle sue spalle, piuttosto che darle modo di replicare. "Se Sophie ha un problema deve venire a parlarne con me, non ne fa una questione con tutto il tavolo", spiega infastidita. "Farmi passare per quella che rosica e che si mette in mezzo alle sue cose, no". Poi mette nero su bianco i dubbi sul rapporto che Codegoni ha intavolato con Basciano: "Se tu hai mollato Gianmaria per un altro ragazzo, perché ancora non vi siete baciati? Ci state prendendo in giro? Sono due settimane che stanno lì a parlare, ma dov’è questa attrazione?".