GF, il confronto tra Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera: "Mi hai detto cose bruttissime" Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera si confrontano dopo alcune incomprensioni. L'attore ammette di essere rimasto male per il comportamento della gieffina che, di contro, sottolinea come il suo cambiamento, qualora dovesse esserci, non derivi da una richiesta altrui.

A cura di Ilaria Costabile

Il rapporto tra Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera sembra stia per scricchiolare. I due nelle ultime settimane si erano riavvicinati, al punto da scambiarsi anche un bacio segreto in confessionale. Eppure, pare che tra i due siano nate delle incomprensioni che hanno raffreddato il loro legame, come dimostra il confronto che hanno avuto nella notte, durante il quale si sono scambiati i loro punti di vista in merito alle ultime interazioni avute nella casa.

Varrese offeso dal comportamento di Monia La Ferrera

Una prima parte del confronto avviene in camera da letto, quando Monia si avvicina al letto di Varrese per provare ad avere un chiarimento. "Mi dispiace per quello che hai detto, non so che cosa ti sia successo da ieri" dice l'attore, sottolineando un cambiamento da parte della gieffina e aggiungendo: "Ti ho solo detto puoi essere più dolce con me, cosa ti ho detto di così grave?", a quel punto è Monia che, infastidita, risponde dicendogli che è stato lui a mettere in discussione i suoi modi: "Tu a volte non ti rendi conto di come mi rispondi, mi hai detto delle cose bruttissime" dice allora Varrese per sostenere la sua tesi.

Il lungo confronto tra Massimiliano e Monia

A distanza di qualche ora i due stanno ancora parlando, ma stavolta si sono spostati in piscina, lontani dagli altri inquilini che già avevano avuto modo di ascoltare la conversazione che aveva scatenato tutto. Stavolta è Monia ad aprire l'argomento e ammette:

Io lo so che non sono dolce Massi, non me lo devi far notare. Ma si sa come sono, e io sono veramente stanca, non mi va neanche, te lo giuro. Se io vengo da una persona gli faccio una battuta, anche stupida, però vedi che io mi sto avvicinando.

L'attore, che inizialmente sembrava essere il più risentito dei due, sembra essersi placato e dichiara: "Magari era una battuta stupida anche la mia", ricevendo una risposta piccata: "Farmi notare che io non sono dolce?". Varrese cerca di spiegare a Monia che la sua è stata una richiesta, l'esternazione di un bisogno: "Sono umano, provo emozioni, ho delle paure, delle fragilità. Tutto qua. Non era farti pesare delle cose, mi dispiace che l'hai interpretata così". È quindi Monia a fare un nuovo passo dicendo:

Magari avrò sbagliato anche io a risponderti in quel modo, non lo farò più, non ti risponderò più in maniera così brusca, magari io ti avrò anche risposto in quel momento in maniera brusca secondo te, ok, non lo farò più, mi dispiace se ci sei rimasto male.

I due, ormai, parlano a ruota libera, approfittando dell'accaduto per avere un confronto che possa essere costruttivo, in cui Varrese sostiene di esserci rimasto male perché si era sentito dire che avrebbe potuto rovinarle la giornata, cosa che Monia dichiara che avrebbe potuto dire a chiunque nella Casa. "Io pensavo di non essere qualsiasi persona" dice allora l'attore, innescando una reazione anche piccata della sua ex:

Se io non mi posso godere neanche mezza giornata così, mi cascano proprio le braccia. Sto facendo tutto da sola? Ok, va bene, sto facendo tutto da sola, a me va bene anche così. Sono io pesante, io che ingigantisco, che ti ha risposto in maniera brusca, sono io quella che non ha i modi, mi va benissimo Massi, non c'è nessun problema. Non sono queste le cose che mi danno noia nella vita o che mi mettono giù o che mi abbattono.

Passano pochi istanti che la gieffina sente il bisogno di ribadire: "Se io cambio, lo faccio da sola, lo faccio per il mio bene, non per un'altra persona. Se io divento più dolce, non divento più dolce per te, ma in generale". Varrese sembra arrendersi e prova a sottolineare come non è lui a stare sulla difensiva, ma il contrario:

Ma lo vedi come continui a rispondermi attaccando? Io ti sto dicendo non voglio nulla, non pretendo nulla, non mi aspetto nulla. Era solo una richiesta, come si fa tra persone che si stanno conoscendo in un certo modo. I contrasti servono a crescere, non a distruggere, io la vedo così.