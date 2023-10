GF, Anita Olivieri rifiuta Vittorio che aveva palesato il suo interesse: “Non mi smuove nulla Anita Olivieri rivela che con Vittorio Menozzi, coinquilino conosciuto nella Casa del Grande Fratello, non accadrà nulla di romantico. “Non è il mio tipo”, ha chiarito la gieffina a pochi giorni dal momento in cui il modello ha palesato il suo interesse per lei.

A cura di Stefania Rocco

Per gentile concessione dell’ufficio stampa di Endemol Shine Italy

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Anita Olivieri frena le speranze di Vittorio Menozzi. Dopo settimane in cui l’ingegnere/modello del Grande Fratello continuava a dirsi indeciso, da qualche giorno era finalmente arrivato il momento per lui di prendere posizione. Pur non avendo negato l’attrazione per Heidi Baci, Vittorio ha ammesso che è Anita quella che lo ha colpito di più, rivelando quindi la sua cotta per lei. Ma nonostante il sorriso con il quale Olivieri ha accolto la confessione, tra i due non nascerà alcuna storia d’amore. Poche ore fa, infatti, la giovane ha precisato di non ricambiare l’interesse di Vittorio.

Anita Olivieri: “Vittorio Menozzi non è il mio tipo”

Già da qualche giorno, Anita aveva chiarito di non essere disponibile sotto il profilo sentimentale in quanto ancora impegnata con una persona rimasta fuori dalla Casa. Una versione dei fatti che ha mantenuto, spiegando perché con Vittorio non accadrà nulla: “Ora la testa io non ce l’ho per nulla. Quando uscirò capirò cosa fare con il ragazzo fuori. Secondo me lui ancora mi piace, però non so se sono innamorata. Per questo quando uscirò vedrò cosa fare e deciderò come agire. Se lui adesso che io sono qui sta facendo cose con altre allora è già una dimostrazione e poi chiuderemo. Certo, se non avessi avuto questa situazione, forse qui dentro mi sarei divertita di più e sarei stata anche più spensierata”. Quindi ha chiarito che Vittorio non avrebbe mai catturato il suo interesse, almeno sotto il profilo sentimentale:

Io non posso buttarmi in nulla avendo una situazione fuori. Poi c’è da dire che se uno si prende una sbandata si lascia andare, ma a me non succede qui. No, non c’è nessuno che mi smuove nulla. Vittorio? No ma dai, per nulla. Lui non è il mio tipo, proprio distante. Lui è lontanissimo da me. Cosa farò adesso? Nulla, non ci può essere niente, io ho bisogno di un altro tipo. Poi sono una che si annoia facilmente e ho bisogno di un uomo diverso.

Anita Olivieri parla del suo ragazzo: “Non entrerà mai nella Casa”

Anita ha quindi confidato di essere rimasta sorpresa di fronte alla clip in cui Vittorio palesava il suo interesse. Interesse non ricambiato, anche in considerazione del legame vissuto con il fidanzato conosciuto prima di entrare nella Casa: “Anzi io sono rimasta scioccata quando ho visto la clip. Non pensavo proprio di poter interessare a Vittorio. Perché per me zero, non c’è nulla e mi aspettavo che fosse lo stesso per lui. Però ho apprezzato che lui l’abbia detto. Poteva anche tenerselo dentro e non rivelarlo. Adesso vedremo se entrerà qualcuno di nuovo magari la prossima settimana. Il mio ragazzo? No figurati, lui non lo farebbe mai. Forse per una sorpresa, ma non certo per fare il concorrente”.