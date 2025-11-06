Gerry Scotti piange a La ruota della fortuna, Gabriele vince auto e 160mila euro: “Gli abbiamo cambiato la vita”
La puntata de La Ruota della Fortuna andata in onda il 6 novembre ha permesso a Gabriele Casti, concorrente originario della Sardegna, di sbancare il montepremi.
Protagonista di una delle serate più fortunate di questa stagione, Gabriele è riuscito a portare a casa la Panda – l’automobile messa in palio ogni settimana – e a vincere in totale oltre 161mila euro, una cifra altissima raggiunta dopo aver aperto la busta da 100mila euro nel corso della puntata.
Le lacrime di Gerry Scotti e Samira Lui: Gabriele abbraccia il padre
Quando Gabriele ha scoperto di aver vinto 100mila euro, oltre alla Panda conquistata poco prima, si è sciolto in lacrime e si è rifugiato tra le braccia del padre, che lo aveva accompagnato in trasmissione sostenendolo per tutta la durata del suo percorso.
Gabriele è un insegnante e, come ha sottolineato Gerry Scotti, la cifra vinta in tv corrisponde a ben più di un anno di stipendio. “Gli abbiamo cambiato la vita”, ha dichiarato il conduttore, visibilmente commosso. Emozionata anche Samira Lui, che si è detta orgogliosa della vittoria di un concorrente tanto preparato e appassionato.
Chi è Gabriele Casti, campione de La Ruota della Fortuna
Gabriele Casti è un insegnante originario di Selegas, in Sardegna. Era diventato campione durante la puntata del 5 novembre, battendo gli altri sfidanti – compresa la campionessa che nei giorni precedenti era riuscita a portare a casa un ricco montepremi e una Panda. Fin dall’inizio, Gerry Scotti aveva capito di trovarsi davanti a un concorrente particolarmente bravo e con una profonda conoscenza della lingua italiana, qualità che gli hanno permesso di sbancare La Ruota della Fortuna.
Ma la sua avventura nel preserale di Canale 5 non è ancora finita: nonostante i premi già conquistati, Gabriele tornerà in studio nella puntata di domani per continuare la sua corsa verso nuovi traguardi.