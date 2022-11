George Ciupilan preso in giro dai ragazzi del GFVip: “Sta sempre muto, sembra un cartonato” Alcuni dei ragazzi commentano con ironia piccata il comportamento sempre più solitario di Ciupilan. Salatino: “Secondo me gli pesano così tanto i capelli che la bocca sta sempre chiusa”. Spinalbese: “È davvero sempre zitto. Ma a furia di non aprire mai la bocca come fa a non puzzargli l’alito?”.

Nella Casa del GFVip, George Ciupilan è sempre più isolato. Dopo la sbandata per Nikita, il giovane sembra concorrente ancora più chiuso in se stesso e la sua giovane età gli rende difficile relazionarsi con i compagni di avventura. Dopo l’ultima puntata i ragazzi si sfogano concordando sul fatto che George stia troppo spesso in disparte e in silenzio, lasciandosi andare a qualche mala lingua.

Luca, Antonino e Tavassi parlano di George

Spinalbese spiega ai compagni la sua intenzione di fare il nome di George nel corso delle prossime nomination. La motivazione è il totale distacco con il giovane TikToker. Edoardo e Luca scherzano paragonando Ciupilan ad un cartonato e Spinalbese incalza con l’ironia piccata: “È davvero sempre zitto a bocca chiusa. Ma a furia di non aprire mai la bocca come fa a non puzzargli l’alito? Io capisco che non vuole mettersi in dinamiche che non gli interessano, ma cavolo non parla proprio. Anch’io certe volte non ho pareri su altre cose. Però ogni tanto avrai una tua opinione no?”, spiega Spinalbese.

Salatino: "Secondo me gli pesano così tanto i capelli che la bocca sta sempre chiusa. Sta sempre fermo in quella posa zitto". In sua difesa, Tavassi spiega che probabilmente non è il contesto giusto per George: “Prima di entrare era tra i miei preferiti per i programmi che ha fatto”, assicura Edoardo. “Vi assicuro che nelle altre trasmissioni parlava. Anzi, faceva un casino che non avete idea, un macello. Qui dentro invece esce nulla, non si sente”.

La crisi di George Ciupilan al GFVip

Negli ultimi giorni George ha vissuto giorni di profondo sconforto, dovuto alla delusione incassata dall’interesse non corrisposto di Nikita. I due nella Casa hanno trascorso moltissimo tempo insieme, scambiandosi confidenze e tenerezze. A mettersi in mezzo ci ha pensato l’ex fidanzato di Nikita Matteo Diamante, che ha confessato di non tollerare il loro rapporto. Nonostante si siano lasciati da tempo, lui sarebbe ancora particolarmente geloso dei suoi comportamenti. “Non mi allontano da lei”, ha messo in chiaro George. “Non andrò oltre, ma non mi allontano. Nikita è una ragazza brava e con lei sto bene. È normale che ci stia male, un po’ mi dispiace".