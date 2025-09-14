Gaffe ad Affari tuoi, Thanat fa un gesto equivoco e Stefano De Martino interviene: “Non siamo caduti così in basso”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Per Stefano De Martino e Thanat Pagliani quella di sabato 13 settembre è stata una puntata decisamente intensa. Sono stati protagonisti prima di un piccolo incidente e poi di una gaffe. Ma andiamo con ordine. Il momento che ha causato il caos in studio è stato quello della presentazione dell'oggetto tipico dell'Abruzzo. Protagoniste della puntata, infatti, sono state le gemelle di Avezzano, Giorgia e Chiara. L'oggetto che Thanat ha portato in studio era il vattacicirchie, strumento a percussione che caratterizza la tradizione musicale abruzzese.

Come di consueto, Thanat Pagliani si è occupato di portare l'oggetto tipico dell'Abruzzo in studio. Quindi si è avvicinato a Stefano De Martino portando lo strumento musicale. Il conduttore lo ha invitato a mostrarsi più entusiasta ma nella foga del momento, l'uomo ha sbattuto i denti contro il microfono. Il conduttore è scoppiato a ridere, ignaro di quanto sarebbe accaduto da lì a poco. La gaffe, infatti, era dietro l'angolo.

Dopo essersi ricomposto dalla musata sul microfono, Thanat ha ascoltato con attenzione le indicazioni di De Martino su come si suona il vattacicirchie: "Con l'attrito di un panno umido sulla canna di bambù dovrebbe fare un suono particolare. Esperti musicali dicono che richiami a suoni fisiologici". Thanat, allora, ha afferrato un panno umido e lo ha strofinato sulla canna di bambù. Stefano De Martino si è accorto subito che il gesto dell'uomo, per quanto compiuto in buona fede, rischiava di essere equivocato. Così, gli ha tolto lo strumento dalle mani: "Ho detto fisiologico ed è partita la mano ed è brutto. Non siamo caduti ancora così in basso, vi assicuro, ve lo giuro". Quindi lo ha suonato lui e quando lo strumento ha emesso il famoso "suono fisiologico" che tentavano di ottenere sin da principio, si è rivolto a Thanat: "Ti capita? Capita un po' a tutti".