video suggerito
video suggerito
Affari tuoi 2025

Gaffe ad Affari tuoi, Thanat fa un gesto equivoco e Stefano De Martino interviene: “Non siamo caduti così in basso”

Ad Affari tuoi piccolo incidente seguito da una gaffe per Thanat Pagliani. L’uomo prima ha rischiato di farsi male dando una musata sul microfono, poi il gesto equivoco che ha causato l’intervento di Stefano De Martino: “Ancora non siamo caduti così in basso, ve lo giuro”.
A cura di Daniela Seclì
Per Stefano De Martino e Thanat Pagliani quella di sabato 13 settembre è stata una puntata decisamente intensa. Sono stati protagonisti prima di un piccolo incidente e poi di una gaffe. Ma andiamo con ordine. Il momento che ha causato il caos in studio è stato quello della presentazione dell'oggetto tipico dell'Abruzzo. Protagoniste della puntata, infatti, sono state le gemelle di Avezzano, Giorgia e Chiara. L'oggetto che Thanat ha portato in studio era il vattacicirchie, strumento a percussione che caratterizza la tradizione musicale abruzzese.

Come di consueto, Thanat Pagliani si è occupato di portare l'oggetto tipico dell'Abruzzo in studio. Quindi si è avvicinato a Stefano De Martino portando lo strumento musicale. Il conduttore lo ha invitato a mostrarsi più entusiasta ma nella foga del momento, l'uomo ha sbattuto i denti contro il microfono. Il conduttore è scoppiato a ridere, ignaro di quanto sarebbe accaduto da lì a poco. La gaffe, infatti, era dietro l'angolo.

Dopo essersi ricomposto dalla musata sul microfono, Thanat ha ascoltato con attenzione le indicazioni di De Martino su come si suona il vattacicirchie: "Con l'attrito di un panno umido sulla canna di bambù dovrebbe fare un suono particolare. Esperti musicali dicono che richiami a suoni fisiologici". Thanat, allora, ha afferrato un panno umido e lo ha strofinato sulla canna di bambù. Stefano De Martino si è accorto subito che il gesto dell'uomo, per quanto compiuto in buona fede, rischiava di essere equivocato. Così, gli ha tolto lo strumento dalle mani: "Ho detto fisiologico ed è partita la mano ed è brutto. Non siamo caduti ancora così in basso, vi assicuro, ve lo giuro". Quindi lo ha suonato lui e quando lo strumento ha emesso il famoso "suono fisiologico" che tentavano di ottenere sin da principio, si è rivolto a Thanat: "Ti capita? Capita un po' a tutti".

