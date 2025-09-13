Ad Affari tuoi le gemelle Giorgia e Chiara contro il Dottore: “Ci servono i soldi per viaggiare e studiare”

La puntata di Affari tuoi trasmessa sabato 13 settembre. Hanno giocato le gemelle Giorgia e Chiara dall’Abruzzo, rispettivamente parrucchiera e farmacista. Si sono affidate al pacco numero 10 che avevano sognato, ma hanno dovuto fare i conti con un finale amaro.

La puntata di Affari tuoi trasmessa sabato 13 settembre. Hanno giocato le gemelle Giorgia e Chiara dall'Abruzzo, che nella vita fanno la parrucchiera e la farmacista. Hanno pescato il pacco numero 12, che conteneva 5 euro e che hanno cambiato con il pacco numero 10. "Due gemelle contro il Dottore": ha esclamato Stefano De Martino. Le due concorrenti si sono fidate ciecamente del loro numero fortunato, rifiutando anche le generose offerte del Dottore Pasquale Romano. Colpo di scena finale. Quando sembravano ormai pronte a intascare 75mila euro, hanno scoperto che nel loro pacco c'erano 30mila euro.

Affari tuoi, chi sono le gemelle Giorgia e Chiara concorrenti dell'Abruzzo

Giorgia e Chiara sono le concorrenti che hanno giocato nella puntata di Affari tuoi in onda sabato 13 settembre. Sono originarie di Avezzano. Giorgia ha 29 anni e fa la parrucchiera, è specializzata in capelli ricci. Lavora con i genitori, il padre fa questo lavoro da 51 anni. La concorrente vive con Lola, l'amata cagnolina. Chiara fa la farmacista, è laureata in Farmacia e si sta specializzando in Farmacia Ospedaliera. Hanno una sorella di nome Giulia. Le pacchiste hanno spiegato cosa farebbero con i soldi. Giorgia ha confidato: "A me piacerebbe iniziare a viaggiare". Chiara vorrebbe avere un aiuto per affrontare il costo degli studi: "Io vorrei continuare il mio percorso di studi con una leggerezza economica diversa, alleggerendo anche i miei genitori che mi sostengono da tanti anni. Cinque anni di università, più quattro di specializzazione è un lungo percorso. Un piccolo aiuto economico farebbe comodo". Poi hanno scelto di cambiare il pacco numero 12 con il pacco numero 10 che Chiara sostiene di avere sognato. È anche un numero che in generale considerano fortunato. Chiara ha spiegato:

Ho sognato la nostra ultima puntata. Giorgia aveva una partita ormai compromessa, andata male. Io entro in gioco all'ultimo quando erano rimasti solo tre pacchi: il 10, il 15 e il 3. Ma il nostro unico obiettivo era prendere il 10. Però eravamo lisce, quindi non so quanto sia veritiero. Il 10 è il numero della maglietta con cui papà giocava a calcio. Il 10 è il numero con cui giocavo a pallavolo. E poi sono successe cose bellissime nel giorno 10.

Quanti soldi hanno vinto Giorgia e Chiara nella puntata di sabato 13 settembre

I primi tiri hanno fatto uscire di scena cifre importanti come 100mila euro e 200mila euro. Il Dottore ha offerto il cambio, ma le gemelle hanno preferito tenere il pacco 12. Con i pacchi aperti successivamente, è andato via un solo pacco rosso, quello da 15mila euro. Il Dottore, dunque, ha offerto 25mila euro. L'offerta è stata rifiutata. Giorgia e Chiara poi hanno beccato i pacchi da 50mila euro e da 10mila euro. Il Dottore ha offerto il cambio e stavolta le concorrenti hanno accettato, lasciando il pacco numero 12 per il pacco numero 10. Il pacco 12 conteneva solo 5 euro. Il Dottore ha offerto 30mila euro. Ma la cifra è stata rifiutata. Giorgia e Chiara, successivamente, hanno rifiutato anche un cambio e 35mila euro. Purtroppo subito dopo hanno pescato il pacco che conteneva 300mila euro. Il vento poi è cambiato e le concorrenti dell'Abruzzo sono arrivate alle battute finali con 30mila euro e 75mila euro. Il Dottore ha offerto il cambio, ma hanno preferito tenere il pacco 10 che conteneva 30mila euro.