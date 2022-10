Gabriele Vagnato e Lillo insieme per Generazione LOL: il primo show con i comici di TikTok “Generazione LOL”, il popolare format ora con le star di TikTok. Il primo episodio disponibile dal 24 ottobre su Prime Video con la conduzione di due comici di razza da generazioni diverse: Lillo e Gabriele Vagnato.

Il mondo cambia, anche quello della comicità. Prime Video Italia ha lanciato la prima serie TikTok original che va alla ricerca della comicità proprio sul popolarissimo social newtork. Si tratta di "Generazione LOL" con la conduzione di due comici di razza da generazioni diverse: Lillo e Gabriele Vagnato. Come funziona? Saranno sette i creator di TikTok che si sfideranno a colpi di gag sotto lo sguardo attento di Lillo Petrolo, uno dei protagonisti più amati della prima edizione di LOL: Chi ride è fuori, affiancato dalla stella di TikTok Gabriele Vagnato.

Il format

Il format nasce ovviamente dopo il fenomeno che è stato LOL: Chi ride è fuori. In "Generazione LOL", sette creator di TIkTok si sfideranno a colpi di battute nel tentativo di strappare un sorriso agli altri variando il proprio registro e il proprio stile comico. Dalla control Room, ci saranno Lillo Petrolo e Gabriele Vagnato. Il sistema di gioco è lo stesso di LOL: Chi ride è fuori. Si compone di otto episodi da circa sette minuti e partirà dal 24 ottobre.

I concorrenti

Questi sono i concorrenti della prima edizione di Generazione LOL. Ecco tutti i nomi che fanno parte del cast: Valentina Barbieri, Daniele Cabras, Chaimaa Cherbal, Silvia Buratto, Kiro Ebra, Ginnasio e Raffaele Buffoni. Valentina Barbieri ha 545 mila follower su TikTok mentre Daniele Cabras ha ben 3 milioni di follower su TikTok, lui è il re del "non ti conosco ma so che anche a casa tua succede questo". Chaimaa Cherbal ha quasi 4 milioni di follower mentre Silvia Buratto ne ha 708 mila. Kiro Ebra ha 2.3 milioni di follower e Ginnasio ne ha 200 mila. In ultimo, Raffaele Buffoni, che prende spunto dalla sua quotidianità per tanti brevi sketch, ha 390 mila follower. Tanti stili diversi, sempre tutti attenti a entrare nei vari trend di discussione: sarà una sfida all'ultima gag.