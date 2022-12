Gabriel Garko ha vinto il Premio Paolo Rossi consegnato dalla moglie Federica Cappelletti Il ritiro di Gabriel Garko a Ballando con le stelle: l’artista viene comunque premiato dalla Giuria per il suo percorso.

Gabriel Garko si è ritirato dalla finale di Ballando con le stelle per infortunio, ma può dirsi soddisfatto per il suo percorso dato che è stato insignito del Premio Speciale della Giuria, il Premio Paolo Rossi 2022. La consegna è avvenuta durante la diretta per mano proprio della moglie del calciatore scomparso, Federica Cappelletti. Gabriel Garko ha ringraziato tutti per il percorso fatto fin qui e ha poi cantato una sua versione di "La Fine" di Nesli.

Il messaggio di Gabriel Garko

Gabriel Garko era il grande favorito di questa edizione. Purtroppo, però, i due infortuni ne hanno frenato il percorso costringendolo al definitivo ritiro. L'attore ha deciso di ritirarsi dalla gara con queste parole: "Abbiamo provato di tutto e ce l’abbiamo messo tutta, ma quando è troppo è troppo. Allora, io nel rispetto di questo programma e di tutti i miei colleghi, mi ritiro, lascio il posto a qualcun altro. Mi dispiace tantissimo perché qui ci siamo arrivati con grandissima fatica e nonostante le difficoltà ce l’abbiamo messo tutta".

La reazione di Milly Carlucci

La reazione di Milly Carlucci è stata ovviamente accorata. La conduttrice ha applaudito al percorso dell'attore: “Questo è un percorso che non si cancellerà. Quello che tu ci hai donato, in queste puntate, è stato tanto. Ho scoperto un uomo generoso, sensibile, di sentimenti profondi. Ha la riservatezza e la dignità di non aprirsi con il primo che passo”. A quel punto, Milly Carlucci ha invitato a salire sul palco Federica Cappelletti, moglie di Paolo Rossi, per la consegna del premio speciale della giuria, intitolato proprio a nome del grande calciatore scomparso. Milly Carlucci ha anche invitato Gabriel Garko a ripresentarsi in pista per una prossima edizione, in un ipotetico Torneo dei Campioni. È stato un peccato non vedere Garko terminare questo percorso.