Fuori onda a Otto e Mezzo, Silvia Sciorilli Borrelli: “Massimo Cacciari mi ha chiamata suffragetta”

A cura di Elisabetta Murina

Fuori onda inaspettato durante l'ultima puntata di Otto e Mezzo, il programma di La7 condotto da Lilli Gruber. Ospiti Silvia Sciorilli Borrelli, corrispondente a Milano per il Financial Times, e il filosofo Massimo Cacciari, che pensando il suo microfono fosse spento si è lasciato andare a un commento sopra le righe nei suoi confronti.

Cosa ha detto Cacciari a Silvia Borrelli nel fuori onda

A raccontare l'episodio è stata la diretta interessata, Silvia Sciorilli Borrelli, che via Twitter ha commentato quanto successo con Cacciari a Otto e Mezzo, dove entrambi erano ospiti per parlare della guerra tra Russia e Ucraina, portando visioni diverse. "Ieri, fuori onda, Cacciari mi ha chiamata "suffragetta" ignorando che fossi ancora collegata", ha scritto sul suo profilo social, aggiungendo anche che il commento l'ha parecchio infastidita: "Abbiamo idee diverse. Ero imbufalita, quanto paternalismo. Ma libertà significa anche poter dire "no grazie". No al blablabla durante una guerra". E ha poi concluso: "Per un pò la tv mi limiterò a guardarla".

L'intervento di Cacciari a Otto e Mezzo

