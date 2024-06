video suggerito

Francesco Nuti un anno dopo la morte: la Rai lo ricorda con i suoi film La Rai ricorda il regista e l’attore fiorentino con una speciale programmazione. Saranno infatti trasmessi due film che hanno segnato la sua carriera, a partire dalle 19.30. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il 12 giugno del 2023 moriva Francesco Nuti. La Rai ricorda il regista e l'attore fiorentino con una programmazione speciale dei suoi film. Saranno infatti trasmessi due film che hanno segnato la sua carriera, a partire dalle 19.30.

Io, Chiara e lo scuro: il film in onda su RaiMovie

Il primo film in programma è “Io, Chiara e lo Scuro”, in onda alle 19.30 su Rai Movie. Il film, diretto da Maurizio Ponzi, è del 1983 e valse a Francesco Nuti un David di Donatello e un Nastro d’argento come miglior attore protagonista. Questo film, di cui Nuti ha scritto anche la sceneggiatura, racconta le vicende di Francesco, un portiere d’albergo che si trova in difficoltà a causa delle partite e delle scommesse perse a biliardo contro lo Scuro. Così, per pagare i debiti di gioco, Francesco Nuti comincerà a rubare i soldi dalle cassette di sicurezza dei clienti dell'albergo. L'incontro con Chiara, interpretata da Giuliana De Sio, unito a un tragicomico scambio di valigie cambieranno la direzione della sua vita. Nel film si evince la passione storica di Francesco Nuti per il biliardo. L'esecuzione dei colpi, infatti, sono opera sua.

Casablanca, Casablanca: il film in prima serata

Alle 21.10 seguirà “Casablanca, Casablanca”, che segna l'esordio di Francesco Nuti come regista. Il film è il sequel di "Io, Chiara e lo Scuro". Anche questa volta il biliardo è centrale nella storia che si sposta in Marocco, a Casablanca, dove Francesco parte per partecipare a un importante torneo internazionale di biliardo, spalleggiato dal suo vecchio nemico, lo Scuro. Nel film, Francesco sospetta che Chiara abbia un amante di nome Daniel e così è, infatti. Scoperto l'inganno, Francesco si allontanerà da lei, ma in realtà non farà altro che cercare di riconquistarla, soprattutto quando lei gli rivelerà di avergli detto una bugia per farlo ingelosire.