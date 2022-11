Francesco Monte sul presunto flirt con Antonella Fiodelisi: “Mai conosciuto questa ragazza” Raggiunto da Fanpage.it, Monte spiega di non aver mai avuto rapporti con Antonella Fiodelisi. “Neanche come conoscente o amico”, chiarisce. “Mi ha contattato su Instagram dopo un evento, voleva informazioni sulle mie serate. Non le ho nemmeno risposto”.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Francesco Monte nega di aver avuto un flirt con Antonella Fiodelisi. Nelle ultime ore, stando a quanto ha riportato IsaeChia, la concorrente del GFVip avrebbe lanciato l'ennesima bomba di gossip, parlando di un presunto affaire sentimentale con l'ex gieffino e cantante, avvenuto presumibilmente ai tempi della sua relazione con Giulia Salemi.

La notizia è rimbalzata su Twitter scatenando l'ennesimo pettegolezzo su Antonella, ormai protagonista di numerose dinamiche amorose in questa edizione del reality. Raggiunto da Fanpage.it, Francesco Monte mette in chiaro la situazione spegnendo ogni ipotesi.

Francesco Monte fa chiarezza sul gossip

"Ho letto un po’ di cose in giro e mi sono fatto due risate", ci spiega il cantante. Secondo il gossip, Antonella non solo avrebbe avuto un flirt con Francesco Monte, ma la frequentazione si sarebbe persino sviluppata mentre lui era fidanzato con l'attuale opinionista social del GFVip. Secondo alcuni utenti di Twitter, una frecciatina piccata che Antonella avrebbe chiaramente indirizzato a Giulia Salemi, colpevole di sollevare fin troppo spesso commenti social sfavorevoli nei suoi confronti.

Leggi anche Oriana Marzoli svela ad Antonino la classifica del GF Vip: possibile violazione del regolamento

Ovviamente smentisco e mi dissocio da tutto ciò. Non ho mai avuto nessun tipo di flirt o contatto con la ragazza interessata, tanto meno ci ho mai condiviso del tempo insieme, neanche come conoscenti o amici.

Lo scambio di messaggi tra Antonella Fiodelisi e Francesco Monte

La verità, secondo Monte, è che l'unico contatto con Antonella Fiodelisi sarebbe avvenuto ad un evento nel 2018. In seguito, Antonella lo avrebbe contattato via social chiedendogli informazioni sui suoi progetti lavorativi. La conversazione sarebbe ben presto scemata.

Ho controllato il mio Instagram. Mi risulta una normalissima conversazione (girata già a chi di dovere tra mia manager e programma), di pochissimi messaggi, iniziata da lei, con un tag in una foto all’evento Pitti Firenze 2018 dove ero ospite per un noto brand. Mi ha chiesto info sulle mie serate a Salerno e i miei programmi estivi, a cui tra l’altro non ho neanche mai risposto. Finita lì. Quindi, oggi per me è una persona sconosciuta che ha voluto far intendere cose non vere e mai accadute. Non ci CONOSCIAMO MINIMAMENTE. Tutto ciò si chiama DIFFAMAZIONE gratuita e per quanto mi concerne non è tollerabile.

Nessun tradimento nei confronti di Giulia Salemi

La notizia sarebbe infondata su tutti i fronti. Non solo Monte non avrebbe mai contattato personalmente Antonella Fiodelisi, ma lo scambio di messaggi in questione sarebbe avvenuto ben prima della sua storia d'amore con Giulia Salemi, nata nella casa del GFVip. "Il periodo in questione è Giugno 2018. Ero single Non stavo con nessuno. È stato il periodo pre Grande Fratello a cui ho poi partecipato a settembre 2018", specifica il cantante.